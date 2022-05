CECA JE U ZATVORU TRAŽILA DA JOJ DONESU JEDNU STVAR! 30 dana je bila u samici, a političar je bio ŠOKIRAN njenom željom!

Svetlana Ceca Ražnatović uhapšena je 2003. godine u akciji "Sablja" i provela je 121 dan u ćeliji, a tražila je da joj donesu samo jednu stvar!

Izvor: YouTube/ Grand Online /printscreen

Ceca je više puta u medijima govorila o periodu iza rešetaka, a jedan detalj koji je tada otkrila mnoge je iznenadio!

Dok je ona provodila dane u pritvoru, sadašnji predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić obišao je tada Centralni zatvor, pa i pjevačicu.

"On je obliazio tada Centralni zatvor i tako je došao i do mene. Pitao me je onako ljudski: 'Ceco, da li ja za vas mogu nešto da učinim?'. Rekla sam: 'Da, naravno! Treba mi pinceta za sređivanje obrva, ne daju mi'", otkrila je Ceca jednom prilikom i dodala da je Rasim ostao šokiran njenom skromnošću.

Nakon što je 121 dan provela u ćeliji, stavljena joj je nanogica i odredeno još osam mjeseci kucnog pritvora, a Ceca je ranije otkila i kako je provodila dane iza rešetaka.

"Ja sam ipak Arkanova udovica i moram da se ponašam u skladu s tim. Bila sam trideset dana u samici bez prava na kantinu, posjete, bez prava na svog advokata. Grozno je bilo. Sjećam se prve noci provedene u Centralnom zatvoru, nisam spavala i plakala sam cijelu noć. Ali, i zatvor je za ljude. To što sam ja preživjela i doživjela je strašno", ispričala je ona tada i dodala:

"Ako računam 2000. godinu, kad sam izgubila supruga, i 2003. kad sam bila uhapšena, mogu slobodno da kažem da su to najteže dvije godine u mom životu. Nebitno je što sam ja iz javnog života, i meni se dešavaju stvari kao svim ostalim ljudima", istakla je ona.

Ceca je u aprilu 2011. godine postigla sporazum sa Višim tužilaštvom kojim je priznala da je protivpravno prisvajala novac od transfera fudbalera FK Obilic u inostrane klubove, pa je ostatak kazne od osam mjeseci provela u kucnom pritvoru.

