VIDOJE OSTAVIO NIKOLINI NAKIT VRIJEDAN STOTINE HILJADA EURA!

Suprug Nikoline Pišek, istoričar umJetnosti, Vidoje Ristović, preminuo je 8. maja i sahranjen je na Novom groblju u Beogradu.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Nakon njegove smrti u javnosti se dosta govori o imovini, te kome će ona nakon njegove smrti pripasti, s obzirom na to da je bio veoma imućan. Inače, Vidoje je sin Miše Grofa, uglednog i jednog od najbogatijih srpskih antikvara.



Iako se još uvijek ne zna šta je sve Ristović posjedovao u svom vlasništvu, te šta je stekao u zajednici sa Nikolinom, o skupocjenom nakitu voditeljke se često pisalo u medijima. Posebno o njenom vjerenićkom prstenu, za koji je pokojni Ristović iskeširao 15.000 eura.



"Inače, moj bračni prsten, čak i da ga imam, ne bi ga detektovali kao bračni prsten jer ga ne nosim. Dobro, u zadnje vrijeme ga čak i nosim često, ali ni moj suprug, ni ja nismo nešto konvecionalni i ni on ga ne nosi. Ali, ja svoj bračni prsten jako volim, tako da ću ga zadržati čak i ako se razvedem",rekla Nikolina jednom prilikom.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić





Takođe, kada je par prije dvije godine pokraden, tokom ljetovanja u Hrvatskoj, tom prilikom su sa sobom imali skoro 68.000 eura u kešu, ali i nakit u vrijednosti od 200.000 eura. Ovo je tada zaprepastilo javnost, a voditeljka je objasnila zbog čega je na odmor nosila skupocjeni nakit, te toliko keša.

"Suprug je podigao novac iz jedne banke u Splitu jer potpisujemo ugovor za kuću u Zagrebu i to je trebala da bude kapara. Što se tiče nakita, ne znam čemu drama? Žena sam koja obožava nakit i volim da ga mijenjam. Zašto ja to ne bih nosila sa sobom ako je moje vlasništvo? Vidoje je pak strastveni ljubitelj satova, to mu je ljubav", rekla je tada Nikolina.

Među nestalim nakitom našlo se nekoliko komada koje je Nikolina rado nosila: Ženski prsten Cartier Panther (25.000 eura), Narukvica Cartier Love s brilijantima (40.600 eura), Chopard prsten 3.75 ct (bijelo zlato) vrijednosti 65.000 eura.