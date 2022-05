SVA IMOVINA SE VODI NA MENE! Miša Grof pobesneo - "Nasledstvo je moja stvar, SVE JE MOJE"

Miša Grof se oglasio povodom navoda u medijima da je stan u kojem je njegov sin živeo sa Nikolinom Pišek i ćerkom u njegovom vlasništvu

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Otac preminulog Vidoja Ristovića Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof oglasio nakom smrti sina na temu podele imovine, pa je u besu prokomentarisao da od toga nema ništa.

On je u razgovoru potvrdio da se sva imovina u Srbiji vodi na njegovo ime, samim tim Nikolina nema pravo na stan u Beogradu.

"Sva imovina mog sina vodi se na moje ime, ne znam samo zbog čega se sad o tome priča i zasto je to bitno. Vidoje se još nije ohladio! Ja sam izgubio sina, ne razmišljam o imovini. Što se deljenja imovine tiče, sve je moje i ne znam za kakvo me deljenje pitate. Briga me šta se piše u medijima. Sahranjujem sina, ne znam šta očekujete još da vam kažem. Moje nasledstvo je moja stvar i ja o tome odlučujem", poručio je Miša besno.

Izvor: ATA Images

Nikolina je sa druge strane za prokomentarisala da ni ona ne razmišlja o podeli imovine, te i da će time da se bavi kada prođe sahrana Vidoja Ristovića.

"Mislim da je u ovom trenutku najmanje bitno to kako ćemo da podelimo imovinu. I dalje nisam dobro, ne znam zašto ljudi misle da razmišljam o materijalnim stavima u trenutku kada je moja bol nemerljiva. Još jednom molim sve ljude, pa i novinare da mi daju prostora i da imaju razumevanja za mene. Treba mi saosaćanje i mir. Ne bih da se od ovoga pravi senzacija", poručila je Pišekova.