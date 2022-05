JELA SAM ZMIJU, ZEBRU, NOJA I KROKODILA! Ceca je veliki mesojed, ali jedino njih nikada nije mogla da proba!

Svetlana Ceca Ražnatović otkrila je da je veliki mesojed, te šta je sve probala od specijalitete, kao i šta nikada nije mogla.

Ceca je pored domaćih mesnih specijaliteta svinjetine, piletine i junetine otkrila da je probala i meso raznih divljih životinja.

"Veliki sam mesojed! Jela sam meso raznih divljih životinja. Probala sam zmiju, zebru, noja, ajkulu, krokodila... Jedino što nikad nisam mogla ni da probam su puževi. Kad se setim kako izgledaju, stvarno ne mogu", poručila je Ceca i istakla da iako je veliki gurman, ne zalazi u kuhinju.

"Ne volim da kuvam, niti da idem na pijacu, iskreno. Mislim da dovoljno doprinosim porodici, da ne moram i to da radim. Mada, znam da kuvam! Ja sam sa juga, tamo svaka žena mora da zna sve poslove da radi. I sestra i ja smo sve to naučile, ali lagala bih kad bih rekla da i danas kuvam. Prosto, ne uživam u tome, niti me to interesuje. Ali da moram, kuvala bih, naravno", poručila je Cecda i dodala da nijedan njen bivši nije zalazio u kuhinju.

"Nisam imala nijednog muškarca koji miriše na zapršku", istakla je pevačica, koja je nedavno raskinula jednogodišnju vezu s Bogdanom Srejovićem.

Ceca napominje da je prošlo vreme u kom je žena morala da bude dobra domaćica da bi se udala:

"Ne definiše ženske kvalitete samo činjenica da zna dobro da zavije sarmu i skuva pasulj. Danas svako može da se uda, ali bitno je taj brak negovati i održati, a to se sigurno ne radi pohovanim mesom i masnom supom", rekla je ceca i istakla da se u njenoj vili u Ljutice Bogdana varjače najčešće lati njena sestra Lidija, koja je zadužena za bogate trpeze tokom velikih praznika kad se okupi cela familija.

