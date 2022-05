SLUPAO ZLATNI PORŠE, SKIDAO ALBANSKE ZASTAVE, A SAD MUVA NJU? Starleta sve otkrila - Viđam se s tatinim sinom

Maja Marinković otkrila da je Nikola Keljanović "predobar dečko"

Izvor: Instagram/nikola_keljanovic_kelja/majamarinkovicofficial

Nikola Keljanović koji je široj javnosti postao poznat kada je slupao zlatnog poršea, nakon čega je sebe ironično prozvao "ćaletovim sinom", navodno se zbližio sa učesnicom rijalitija Majom Marinković.

Ovo je nagovijestila sama starleta, kada je na pitanje "da li provodi mnogo vremena sa njom rekla":

"Nikola i ja provodimo dosta vremena zajedno, on je jako dobar, zapravo predobar dečko, pa ćemo vidjeti...".

Nikola je jednom prilikom otkrio da je sve što ljudi vide na njegovom Instagramu - brza kola, skupi satovi... sam kupio.

"Ja sam sam sebi kupio kola. Imam svoj biznis na Instagramu, imam najjaču kladioničarsku organizaciju na Balkanu za koju plaćam porez. Ljudi su nezadovoljni svojim životom i onda vide da neki klinac od 22 godine ima kola, pare, tamo vamo i onda im je najlakše da prihvate to tako što će reći 'E, to mu je ćale kupio', jer im je nelogično da neko tako mlad zaradi tolike pare."

On je nedavno ponovo je dospio u žižu javnosti, kada je otkrio da je on bio taj koji je pozvao na masovno skidanje albanskih zastava sa bandera na više lokacija u Beogradu. Međutim, to je samo jedan od nizu skandala ovog, bahatog bogatog momka.

Ovoga puta otišao je i korak dalje. Objavio je snimak na kom se vidi kako sa svojim prijateljem demolira garažu u jednom beogradskom tržnom centru.