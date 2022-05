JELENI KARLEUŠI ŽELIM DA BUDE POZNATA KAO JA! Didi Džej isprozivala pjevačicu - Šta da komentarišem, ne pratim njen rad!

Pjevačica koja gradi inostranu karijeru poželjela sreću starijoj koleginici.

Izvor: TV Happy/Printscreen/Instagram/didijofficial/printscreen

Prije izvjesnog vremena pjevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi J, koja gradi muzičku karijeru u Americi izjavila da "tamo niko nije čuo za Jelenu Karleušu.

Jelena je tada "pecnula" serijom slika i objava iz SAD-a, a sada je Didi poželjela Jeleni sreću kao što je ona imala.

"Ne pratim rad Jelene Karleuše, ali želim joj da jednog dana uspije u svijetu, kao ja. Ne poredim nikoga sa sobom, ja sam jedinstvena i ne mogu da tumačim njen rad. Mene su ljudi neozbiljno shvatili, to me jeste pogađalo na početku, ali sam nastavila da gledam i gradim svoj put. Svašta sam čitala da se piše o meni umjesto da me podrže. Nadam se da će jednog dana Srbija da me podrži u ovome što radim, a ne da nipodaštava moj rad. U Americi najviše pjevam u gej-klubovima, tamo sam naučila da pjevam i stekla sam sve vještine koje je trebalo da imam".

Dijana je dodala i da "ne zna zašto ljudi u Srbiji i dalje sumnjičavo gledaju na njen uspjeh u Americi".

"Ljudi u Srbiji zbijaju šale na moj račun, nije im jasno kako sam napravila svjetsku karijeru, ali to me ne pogađa. Ne vjerujem da bi svi mogli da krenu mojim putem, to nije lako", rekla je Dijana, a potom se osvrnula na Jelenu Karleušu, s kojom je nerijetko porede zbog ekstravagantnih odjevnih kombinacija.