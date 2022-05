MUŽ VERICE RAKOČEVIĆ PROGOVORIO O BRAKU: Kad smo se venčali bio sam svestan svega, ali nisam očekivao da će biti ovako!

Veljko Kuzmančević, suprug Verice Rakočević, otkrio je nepoznate detalje iz života i priznao šta trpi.

Izvor: Instagram/verica.rakocevic/printscreen

Verica Rakočević i 35 godina mlađi Veljko Kuzmančević u braku su od 2013. godine i uprkos čestim osudama javnosti zbog velike razlike u godinama, uživaju u zajedničkom životu.

Verica je naša najpoznatija modna kreatorka pa je često u javnosti i iznosi detalje o privatnom životu, dok Veljko više voli da se ne eksponira.

Budući da je organizator brojnih predstava Narodnog pozorišta, priznao je da li možda pojedini stručnjaci iz sveta muzike imaju pik na njega i da li to ima veze s tim što je u medijima prisutan kao suprug Verice Rakočević.

"Narodno pozorište mi je dalo poverenje pre sedam godina i primilo me u svoju kuću da svojim kreativnim radom doprinesem, i ja sam na tome zahvalan. Ponosan sam na balet 'Proces' za koji sam pisao muziku, na sjajan koncert sa simfoničarima i dao sam se na raspolaganje kući u kojoj sam zaposlen", otkrio je.

"Kada sam stupao s Vericom u brak, bio sam svestan medijske potrebe da to naglašavaju, ali nisam očekivao da će to biti jedina tema. A moj privatni život je svakako mnogo interesantniji nego što mediji mogu da napišu. Svestan sam da živim na nesvakidašnji način, da imam drugačija interesovanja i drugačije hobije, pa je to možda interesantno, a možda je i dosadno, jer ne pravim skandale i ne pljujem po 'zvezdama'", priznao je Kuzmančević.

