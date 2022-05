KIJA KOCKAR IMALA SAOBRAĆAJKU: Materijalna šteta na kolima je OGROMNA - "Važno je da sam dobro i da nema povrijeđenih!

Kija Kockar tvrdi da je "umor učinio svoje"

Izvor: Instagram/kijakockar

Pobjednica Zadruge Kija Kockar imala je saobraćajnu nezgodu. Kija se odmah oglasila se i otkrila da je dobro, i da nema povrijeđenih u saobraćajnoj nezgodi.

"Shvatila sam da moram da vozim opreznije, očigledno je umor učinio svoje. Materijalna šteta na kolima je velika, ali je važno da sam dobro i da nema povrijeđenih", rekla je Kija.

Kija se nedavno osvrnula na aktuelnu situaciju u kojoj se trenutno nalazi Darko Lazić koji je pod dejstvom alkohola i nedozvoljenih supstanci vozio auto, pa priznala da je i ona vozila nakon što je popila, zbog čega je platila kaznu.

"U svakom slučaju, na tužilaštvu je sve. Svi mi odgovaramo za svoje postupke, evo ja sam se naplaćala kazni i kazni. Ništa strašno, ali sam se naučila. Zaboli me duša kad moram to da platim, ali nauči se. Dve za brzinu sam imala po skoro 100 eura i dvije za blagu alkoholisanost, to je oko 150 eura. Kad god je neki duži put ne idem u alkoholisanom stanju, a ovo je bilo bukvalno iza moje zgrade i platila sam kaznu. Vrlo pazim i odgovaram".