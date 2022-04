TRAŽE ŠTO VIŠE SILIKONA, ZATO SE SVE POVEZUJE S PJEVAČICAMA: Kija rekla šta misli o prostituciji - Dižu cijenu na TV-u!

Kija bi da kazne budu što oštrije.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Kristina Kija Kockar, koja je nedavno promijenila imidž, iznijela je svoj stav o temi o kojoj se već danima priča i piše, a to je prostitucija, koja se posljednjih dana vezuje najviše za pjevačice. Otkrila je da su i nju povezivali s najstarijim zanatom, zbog toga što se u jednom spotu pojavila obnažena.

"Ne znam koliko možeš biti neinteligentan da to povežeš sa prostitucijom. Pokazujem svoje tijelo i u svojim spotovima, to je ružno. Šta treba da kaže glumica neka na takve izjave? Posebno kada neko simulira nešto u sceni, to nema veze sa prostitucijom. Zarad svih koji su uključeni u to, morala sam da kažem da te stvari nemaju veze", rekla je Kija, koja nije za legalizaciju prostitucije.

"Ja sam protiv prostitucije, nikad ne bih to legalizovala. Cijena se podiže pojavljivanjem na televiziji. Zanimljiv podatak je da ranije prostitutke nisu bile građe kao danas, bile su ovako kao ja. Da nemaju ništa 'fejk' na sebi. Sada se prodaje što više silikona, zato se sve povezuje sa pjevačicama. Nepravedno ih svrstavaju u to. Ta klijentela traži to da samo što ne pukne. Sigurna sam da postoje određeni parametri. Ja bih da za to budu oštrije kazne", smatra Kija.

"Vidim da povezuju stalno Dubai, ali je najzastupljenije u Beogradu. Samo se prikrivaju imena klijentele, to je velika greška. Svi znamo ko su ti... Vrlo dobro ljudi znaju ko su ljudi koji se bave prostitucijom. Molila bih da neke profesije ne povezuju sa tim. To nikada ne može biti legalizovano, jer neke žene to nikad neće priznati", zaključila je Kija Kockar, koja je nedavno imala sukob s koleginicom Radom Manojlović, pa je otkrila u kakvom su sada odnosu.

"Sa Radom sam se čula i mislim da to treba da ostane između nas. Ok smo, pratimo se i čujemo", potvrdila je u emisiji "Grand magazin".