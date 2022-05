UPORNO KOPIRA CECU RAŽNATOVIĆ! Novi okršaj Saške Karan i Marine Visković, pevačica je urnisala - "Kanta za smeće!"

Saška Karan objasnila šta joj se ne dopada kod koleginice Marine Visković.

Nakon što je isprozivala srpsku predstavnicu Konstraktu, Saška Karan se u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televziji dotakla i svog nedavnog sukoba sa koleginicom Marinom Visković.

Pevačica i rijaliti učesnica Saška Karan uputila je niz uvreda na račun mlađe koleginice, a Marina joj nije ostala dužna, te joj je uzvratila istom merom.

Taman kad smo pomislili da su se strasti stišale, Saška ju je ponovo komentarisala, ali ovoga puta istakla i da je "više nego očigledno da Marina kopira Cecu Ražnatović".

"Ja nju nisam napala, čim mene ta njena pesma nije dotakla... Ono što sam ja primetila je, što ja uvek komentarišem dopadalo mi se ili ne, znači oponašati nekoga, a kamoli Cecu koja je jedinstvena, to je čist promašaj! Ne mislim da Marina kopira Cecu, nego je to više nego očigledno. Pokretima, ponašanje, ona to pokušava... Ja sam rekla, svaka kopija, svako oponašanje nekoga je promašaj, kanta za smeće! Ja toj devojci ne želim ništa lope, podržavam omladinu koji kreću sa svojom karijeru, moje mišljenje nije da je ona dugo na sceni, ja nju da vidim ne bih je prepoznala. Ona je slatka i mlada devojka i treba da radi na svom pečatu i bude svoja, nikoga ne treba kopirati. Bolje da bude lošija pevačica i da lošije izgleda, ali da ima nešto svoje, a ona to nema i treba da nauči. To nije bila nikakva zla namera", rekla je Saška Karan.

Ovako je Saška u istoj emisiji komentarisala Konstraktu:

"Mislim da je to užas, pa kako zbog čega? Prvo pesma... Van pameti, ali dobro. S jedne strane razumem to, da je to samo za Srbiju ili region pa da se zazove pažnja nečim što je, da kažem, bezveze. Drugo, taj spot da se peru ruke, mislim da će na Evrovziji biti katastrofa. Bolje da je bila neka srpska, u srpskoj nošnji. Ja ne mislim da će dobro proći, svakako ću navijati za nas iako mi se to ne dopada. I to ne da mi se ne dopada, nego je fuj. Ne vidim ništa što bi zainteresovalo svet. Videćemo, daj Bože da grešim", rekla je ona.

