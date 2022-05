KONSTRAKTA MI JE UŽAS, FUJ! Pevačica urnisala srpsku predstavnicu u emisiji uživo - "Neće dobro proći na Evroviziji!"

Saška Karan komentarisala Konstraktu i pesmu "In corpore sano", te naglasila da joj se uopšte ne dopada.

Ana Đurić Konstrakta je otputovala u Torino, gde će 12. maja, u drugoj polufinalnoj večeri nastupiti na 66. Evroviziji koja se održava u Torinu, kada će Srbiju predstaviti pesmom "In corpore sano".

I dok se pevačica priprema za veliki nastup i obavlja svoje prve intervjue sa evrovizijskim novinarima, domaće javne ličnosti i dalje komentaršu našu predstavnicu, dok je Saška Karan u emisiji "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji priznala da joj ne predviđa dobar plasman.

Saška je istakla da joj se kod srpske predstavnice ništa nije dopalo, ali da će uprkos negativnom mišljenju navijati za nju.

"Mislim da je to užas, pa kako zbog čega? Prvo pesma... Van pameti, ali dobro. S jedne strane razumem to, da je to samo za Srbiju ili region pa da se zazove pažnja nečim što je, da kažem, bezveze. Drugo, taj spot da se peru ruke, mislim da će na Evrovziji biti katastrofa. Bolje da je bila neka srpska, u srpskoj nošnji. Ja ne mislim da će dobro proći, svakako ću navijati za nas iako mi se to ne dopada. I to ne da mi se ne dopada, nego je fuj. Ne vidim ništa što bi zainteresovalo svet. Videćemo, daj Bože da grešim", rekla je ona.

Podsetimo, Konstrakta je u svom prvom intervjuu u Torinu reagovala na novi nadimak koji je dobila, ali i navela da bi volela da, ukoliko pobedi, Evroviziju dovede u selo Glibovac.

Mnogi kojima se dopao njen lik i delo prekrstili su je u "Bogstraktu" (engl. Godstrakta) na šta je ona odgovorila sledeće:

"Pomalo se bojim od takvog nadimka i od tolike pažnje, ali lepo je čuti tako nešto za sebe, svakako", rekla je umetnica, pa dodala da joj je porodica pred odlazak u Torino poželela da se dobro zabavi.

"Ja sam iz Beograda i volim sve predele u Sbriji. Svaki grad može biti pripremljen za Evroviziju, ali ja bih baš volela da to bude u selu Glibovac, odakle je moja baka, što da ne, ako može selo?", rekla je kroz smeh Konstrakta.