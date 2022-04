UNA ČOLIĆ JE SVE POPULARNIJA NA MREŽAMA, TATA KAŽE - NE MEŠAM SE! Čola iskreno o privatnom životu i neostvarenim željama

Zdravko Čolić je slab na svoje ćerke, a otkrio je kako se nosi s popularnošću svoje starije mezimice Une.

Legenda zabavne muzike, Zdravko Čolić, koji je pre nekoliko dana održao veličanstveni koncert u rasprodatoj areni u Koprivnici, progovorio je o svojim životnim izazovima, ćerkama, željama i očekivanjima.

Za Čolu se uvek traži karta više, pa je tako bilo i ovog puta u Hrvatskoj, a pevač se raduje narednim koncertima u regionu i druženju s publikom. Za HRT je otkrio i nekoliko detalja iz privatnog života, a pričao je i o svojim naslednicama.

Za Unu (21) je poznato da je veoma aktivna na društvenim mrežama, a pevač je otkrio još neke detalje o svojoj starijoj ćerki.

"Una voli to tako. Vrlo je druželjubiva i komunikativna, tako da joj to verovatno znači. To su te godine u kojima smo svi imali neke opservacije, fantazije i slično.Ja se ne mešam. Kada bih ušao u to, verovatno bi mi nešto zasmetalo, tako da ne ulazim", iskren je Čola.

Po pitanju svog privatnog života, vrlo je suzdržan. Sa suprugom Aleksandrom prošle godine je proslavio 20 godina braka i osim Une imaju i ćerku Laru, a, kao i svakom ocu, priznao je da su ćerke njegova slabost.

Jednako je uspešan kao i nekada, ne posustaje i ne prestaje da oduševljava publiku, a istakao je da se tajna uspeha krije u Božjoj volji, kao i da ima poneku neostvarenu želju.

"Neostvarenih želja ima puno, ali što se tiče karijere, to je neka pesma koja bi bila na svetskim top listama. Što se tiče ostalog - to je da poživim. Život me ne miluje, on me gura u razne suprotnosti, a brdo suprotnosti rađa i kvalitet", rekao je Zdravko Čolić.

Veliki značaj pridaje sportu, pa je i dalje u odličnoj kondiciji, opušta se kada mu je lepo i kada je s prijateljima, a na poslovnom polju je uvek disciplinovan.

