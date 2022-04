ČOLU JE BILO SRAMOTA DA NAS PUŠTA! Ognjen Amidžić otkrio kako je Zdravko reagovao na hit Flamingosa - Zvao nas je!

Voditelj Ognjen Amidžić bio je gost "Realne priče" na Kurir televiziji gdje je otkrio kako je Zdravko Čolić reagovao na veliki hit grupe Flamingosi.

Izvor: Pink screenshot

Ognjen Amidžić ispričao je kako je nastala pjesma "Zdravko Čolić" koju je otpjevao sa pokojnim Marinkom Madžgaljem, kao i šta im je Čola rekao kada ih je zvao.

"Zdravko je bio oduševljen! Zvao nas je da se zahvali, išli smo na ručak s njim. Mi kad smo radili tu pjesmu bilo je mega zezanje. Ja sam bio u Italiji i bila je jednan njihova pjesma i kao što ne napravimo mi... Ja hoću da pjevam, kao koga bi mogli kod nas, pa Zdravka Čolića. Mi smo to napravili bio je veliki hit. Zdravko se javio, njemu je to bilo presmiješno", ispričao je Amidžić i dodao:

"Bila je ideja i da mi otvorimo njegov koncert u Areni, on kaže: 'Meni je to idelano, ali me je sramota da puštam vas koji pjevate o meni, ispašće da se hvalim'".

Amidžić je istakao da najveće zvijezde nikada nisu zahtjevne.

"Najgori su oni što misle da su zvijezde. Da li bi s ovim, da li bi s onim, a do juče bi prodao majku rođenu, život svoj da dođe u emisiju. Ne volim te lažne stvari, budi to što jesi", rekao je Ognjen Amidžić voditeljki Isidori Lukić.