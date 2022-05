ONE NISU JAVNE LIČNOSTI, NEGO PROSTITUTKE! Katarina Živković pobjesnjela, pa oplela po "kvazi pjevačicama" i starletama!

Katarina Živković progovorila na temu elitne prostitucije.

Izvor: Pink screenshot

Brojne poznate ličnosti iznijele su svoje mišljenje na temu elitne prostitucije na javnoj sceni, a sada je svoj stav iznijela i Katarina Živković koja naročito nije štedjela one koje svoje zanimanje prikrivaju pjevanjem.

Kaća ističe da uopšte nije iznenađena imenima koja se poslednjih nedjelja dovode u vezu s prostitucijom, te priznaje da joj smeta što se, kako kaže, prave pjevačice guraju u isti koš s takvima.

"Ne mogu da budem iznenađena navodima da su pojedine 'javne dame' prostitutke, jer o istim tim imenima čitamo iz godine u godinu, to se ponavlja. I svaki put te djevojke su kao šokirane i kako to njima da se desi... Pored toga, u isti koš se stavljaju prave pjevačice i kvazi pjevačice, iskreno, to nije okej, to osuđujem i nervira me. Podržavam te rijaliti zvijezde koje postanu pjevačice samo ako su stvarno talentovane i ako im hvatanje za mikrofon nije paravan za prostituciju", kao iz topa govori pjevačica i dodaje:

"Ja sam za to da se prostitucija legalizuje i da se ženama omogući da rade ono što najbolje znaju i lijepo da plate porez državi. Stvarno sam veliki protivnik što se pojedine starlete predstavljaju kao estradne ličnosti. Ne, one su prostitutke. Prostitutke nisu nikako pjevačice ni voditeljke i baš bih da se tu znaju neke stvari."

Izvor: instagram/katarina_zivkovic_official

Pjevačica kroz ciničan osmjeh objašnjava da je za nju termin elitna prostitucija, koji se sve češće može čuti, zapravo neispravan.

"Čudi me i to što se prostitutke zovu elitne. Prostitucija nikako ne može biti elitna, elitni mogu biti samo klijenti", priča Katarina i osvrće se na spisak djevojaka koji je nedavno isplivao u javnost:

"Ove koje su na tom famoznom spisku su se ili povukle i ne oglašavaju se ili bukvalno ne silaze s televizija i iz emisija. Tu negativnu reklamu koriste da bi se naplatile još više. Kad bismo legalizovali prostituciju, tim ženama bismo dali odriješene ruke da rade to što im je profesija, a ne ovako. Stvari treba da se nazovu pravim imenom, zato što smo sve koje se bavimo javnim poslom ugrožene. Realno, prostitucije ima u svim sferama, ne samo među estradom, ali su najviše ugrožene pripadnice estrade", zaključila je Katarina za Republiku.