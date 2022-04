"DŽONI DEP JE IZVADIO P*NIS, ZAR NE?!" - Urnebesna scena na suđenju! Glumac nije mogao da se SUZDRŽI! (VIDEO)

Suđenje Džonija Depa i Amber Herd i dalje traje, a detalji užasnog odnosa koji je holivudski par imao tokom braka od 15 mjeseci ne prestaju da šokiraju javnost.

Izvor: YouTube/Law&Crime network

Riječ je do sada imao slavni glumac - ispričao je da mu se bivša supruga jednom prilikom osvetila tako što je navodno izvršila veliku nuždu na njegovom krevetu, a potom su na red došli i dokazni materijali, odnosno snimci žestokih svađa između bivših supružnika.

Maratonsko svjedočenje Džonija Depa je završeno, a iskaz je zaključio izjavom da je on taj koji je bio žrtva porodičnog nasilja. Nakon Depa na red su došli svjedoci, a jedan od njih bio je Depov tjelohranitelj Malkolm Konoli, koji je svjedočio putem video poziva.

On se osvrnuo na vrijeme koje je Dep provelo u Australiji 2015. godine, dok je snimao "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales". Herd je u tom razdoblju živjela s Depom u Australiji.

U moru pitanja, advokat Amber Herd upitao je Konolija, da li je svjedočio kako Dep mokri u predvorju njihove rezidencije u to vrijeme.

Konoli je rekao da je čuo buku u kući i, kada je ušao, vidio je Depa u predvorju, ali ga nije vidio kako mokri.

"Gospodin Dep je izvadio p*nis, zar ne?!", upitao je zatim advokat. Na to pitanje Dep nije mogao da zadrži svoju reakciju, te je prasnuo u smijeh.

Izvor: YouTube/Law&Crime network

"Mislim da bih se sjetio da sam vidio p*nis gospodina Depa", našalio se britanski tjelohranitelj.

Pogledajte kako je izgledala ova komična situacija u sudnici: