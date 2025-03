Slavna glumica na premijeri sa ljubimcem teškim 60 kilograma: Pas ukrao šou, a nju napali na mrežama

Videli smo razne primere "method dressinga", ali Naomi Vots je prešla igricu. Iako je glumica izgledala božanstveno sama, još bolji efekat postigla je u društvu svog krznenog partnera Binga, koji joj se pridružio na crvenom tepihu.

Izvor: Instagram printscreen / voguemagazine

Glumcia Naomi Vots je prisustvovala premijeri svog novog filma "The Friend", adaptacije istoimenog romana iz 2018. godine autorke Sigrid Nunez, koji prati priču žene koja usvaja dogu svog preminulog mentora.

A koji bi bio bolji način da oda počast filmu, nego da se i sama obuče u tufne? Vots je odabrala haljinu iz prolećne kolekcije brenda Jacquemus, koji je na pisti prvobitno nosila Irina Šajk, i to nije sve, sa sobom je povela ljubimca, veliku Nemačku dogu (rasa "Great dane"). I sve bi to bilo manje propaćeno, da nije u pitanju pas čija težina kod mužjaka može dosezati između 45 i 90 kilograma, a visina čak do 90 cm.

Da situacija bude još neobičnija Naomi je visoka čitavih 1,64 cm. Dok je nekima njen partner na crvenom tepihu bio izuzetno simpatičan, neku su pak kritikovali glumicu da dovodi psa u opasnost:

"Toliki blicevi mogu da uznemire psa i utiču loše na njegov mozak i zdravlje", "Ovo nije mesto za životinje", a bilo je i drugačijih komentara: "Prelep je, obožavam Nemačke doge", "Ovo je preslatko, čini se kao da se stvarno sviđaju jedno drugom".

Pogledajte kako je Bingo "pevao" sa Noami u emisiji kod Džimija Felona: