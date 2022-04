STRAŠNO SAM SE POTRESLA ZBOG SANDRE: Šok priznanje Milice Pavlović - otkrila kakvu TRAUMU je ona doživela od manijaka!

Milica Pavlović je prokomentarisala slučaj Sandre Afrike koju je napao manijak i priznala da je imala čak i gora iskustva.

Sandra Afrika je nedavno napadnuta usred restorana u Novom Beogradu od strane manijaka koji ju je duže vreme progonio, a koji je ubrzo uhapšen. Na tu temu oglasila se i pevačica Milica Pavlović.

Milica je za Kurir televiziju otkrila da je i sama imala sličnih, ali i gorih situacija, kao i da je više puta zatražila pomoć policije.

"Da vam otkrijem da je obezbeđenje u mom naselju meni reklo da najviše takvih situacija u mom naselju imam ja. Ne bih o tome javno da pričam, jer je dosta toga prijavljeno u policiji. I ne želim da pričam", rekla je popularna pevačica, koja je održala prvi nastup u Beogradu nakon objavljivanja novog albuma u koji je uložila 300.000 evra.

"Što se tiče Sandre Afrike, juče sam joj baš poslala poruku, upravo zato što sam imala takva iskustva, možda i jača. Meni je manijak dolazio na vrata, kako je prošao niko ne zna.Strašno sam se potresla zbog nje, videla sam da žena jedva govori od stresa. E, to je hendikep, to je kad ne možeš ništa da kažeš i odgovoriš, nego tek kad zapreti smrću onda imaš osnovu da zatražiš pomoć nadležnih. Meni je to skandalozno", izjavila je Milica Pavlović.

