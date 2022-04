NIJE NI ČUDO ŠTO BARBARA HOĆE DA GA OSTAVI! Jovana Jeremić žestoko osudila ponašanje Darka Lazića - "Dozovi se PAMETI!"

Jovana Jeremić komentarisala slučaj Darka Lazića.

Darko Lazić priveden je rano jutros oko 4 ujutru kada ga je presretač uhvatio na Novom Beogradu gde je vozio 117 kilometara na sat na delu puta gde je ograničenje 80.

On je podvrtgnut i droga, kao i alko testu. Pevač je u svojoj prvoj izjavi demantovao navode da je bio pozitivan na kokain, a izmereno mu je i 0.91 promil alkohola u organizmu. Darko je i upravljao automobilom bez važeće vozačke dozvole, a brojne javne ličnosti osudile su njegovo ponašanje - među prvima Jelena Maćić, a sada i Jovana Jeremić.

Jovana je bila oštra u iznošenju svog mišljenja o ovom slučaju, ali se najpre osvrnula i na udes koji je Darko imao pre četiri godine i u kojem zamalo nije izgubio život.

"Danas ćemo da se bavimo tematikom Darka Lazića kojeg je zaustavio presretač gde je testom utvrđeno da je pevač bio pod dejstvom alkohola i kokaina. Napomenuću da je Laziću vozačka dozvola oduzeta 18.12.2013. godine i svi smo svedoci katastrofalnog udesa koji je imao i nesreće koju je jedva preživeo zbog koje je bio mesecima u invalidskim kolicima. Ja sam tada davala izjavu i rekla da se nadam da je ovo dobra opomena Darku Laziću da odluči da promeni svoj život iz korena, da promeni stil svog života i da se on kao čovek izmeni na bolje. Međutim, izgleda da sam previše dobronamerna i lakoverna i da verujem da ljudi mogu da se menjaju", započela je Jovana, pa dodala:

"Darku to izgleda nije došlo u glavu, nastavio je da živi po starom i to mu svakako u životu neće doneti ništa dobro. Razočarana sam zbog svega ovoga, zato što je Darko dobar čovek, ali jednostavno on je sam sebi najveća karma i opterećenje. Zaista nema smisla ovo što je uradio, jer pre svega on ima društvenu odgovornost jer je poznata ličnost. Uveliko govorim o društvenoj odgovornosti u medijima, o ispravnom sistemu vrednosti koje potenciram...", govorila je.

Potom je poentirala:

"Nije ni čudo što supruga hoće da ga ostavi, jer Darko živi tako turbulentan život da je to jako teško ispratiti. Ako uzmemo u obzir drogu, alkohol i to da voli žene, šta još ostaje? Eventualno četvrti porok je kocka. Nije stvar u tome da li će da plati kaznu, mogao je da ugrozi živote drugih. Pozivam policiju, javnost i medije da osude ovo što je Darko uradio, jer ili će se prizvati pameti ili će mu se nešto katastrofalno desiti u narednom periodu. On ima pravo da uništava svoj život, ali nema pravo da dovodi u rizik druge živote, bez ozbira što ja Darka izuzetno poštujem kao pevača i što mi je gost vrlo često, ja bih to njemu i u lice rekla. Ovo je jako neodgovorno, jako nepromišljeno i jako budalasto u svakom smislu. Osuđujem ovakvu vrstu ponašanja! Darko, dozovi se pameti inače će te život prizemiti onako kako će te najviše zaboleti. Pozdrav od Jovane Jeremić", istakla je voditeljka.

