UNA ČOLIĆ JE HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA, REAGOVAO I NJEN TATA! "Ona je sada popularnija od mene!"

Legendarni Zdravko Čolić prokomentarisao popularnost svoje starije ćerke

Izvor: instagram.com/unacolic/

Decenijama unazad Zdravko Čolić važi za jednog od najistaknutijih domaćih pevača, ali poslednjih meseci sve više se priča i piše o njegovoj starijoj ćerki Uni.

Una je postala jedna od najpopularnijih domaćih ličnosti na Instagramu, o čemu je sada, nakon koncerta u Crnoj Gori, govorio i njen slavni tata.

"Una je sada popularnija od mene, ima svoje obožavaoce", rekao je Čolić i dodao:

"Šala na stranu, sve je to dobro, neka je. Ali mene je druga ćerka Lara zapravo oduševila kako zna moje pesme. Večeras su obe bile u publici i divno je što znaju moje pesme. Uživale su i to baš. Video sam ih sa bine. Svaku pesmu su pevale sa mnom i to me čini radosnim", rekao je pevač za portal Magazinnina, prenosi "Blic".

Pogledajte Unu: