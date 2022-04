PLAKALA SAM U CRKVI! Zlata se prisjetila djetinjstva i posle 30 godina uradila jednu stvar: "Nisam mogla to da PRIUŠTIM"

Pjevačica Zlata Petrović ispričala je kako se u njenoj porodici proslavlja najradisniji hrišćanski praznik Vaskrs, pa se prisjetila djetinjstva i otkrila koju posebnu želju je ispunila sinu.

Izvor: pink tv / screenshot

Zlata je jednom prilikom ispričala da su je prvi put udali s 14 godina, dok je do punoljetstva već bila u trećem braku, a sada je otkrila koji se običaji poštuju u njenom domu za Vaskrs i prisjetila se djetinjstva.

"Kao i svake godine, u krugu porodice. Došla su mi djeca i unučići. Spremamo standardno, jedan lijep ručkić, nije važno šta je na stolu, važno je sa kim to provedeš. U ovom slučaju ja sam i baba i mama, kao i uvijek se potrudim da to bude za djecu odlično. Mi nismo alavi, mi smo toliko jedna normalna porodica, radujemo se svakoj sitnici, ako je od srca, radujete se, a ako je rada radi to nije to. Uvijek se sjetim svog djetinjstva kada nisam mogla to sebi da priuštim, a možda bih jadna kao djetence tada to voljela. Sva djeca u ovom vremenu ničega nisu željni, rijetko ko. Sad se živi u drugom vremenu, uvijek učim djecu da budu skromna i normalna da u ljubavi i radosti to provedemo. Baba je u kući sve sredila, krećemo od supice pa nadalje", rekla je Zlata.

Ovom prilikom otkrila je kakve joj uspomene budi Vaskrs i koliko je emotivna u periodu praznika.

"Moja generacija je nekada živjela drugačije. Čekali smo praznike jer kao tada dobiješ nešto i radovali smo se. Uvijek se radujem prazniku i zahvaljujem se Bogu svako jutro i veče, a kamoli za praznike. Juče sam išla u crkvu i plakala... I od sreće i od tuge, svašta mi se pomiješalo. Ljudi koji rade u crkvi znaju ta moja osjećanja, poznaju me. Probudilo mi je stare emocije i uspomene", otkrila je pjevačica i dodala:

"Juče mi sin kaže: 'Kevo ako možeš poparu molim te da mi spremiš', reko kakvu poparu, nisam to 30 godina spremala. Ne znam zašto, ali toliko mu se to jelo, podsjeća ga na djetinjstvo valjda, odmah sam spremila".