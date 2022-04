OSTALA U DUGOVIMA I KREDITIMA S TROJE DECE! Luisova udovica bila na rubu egzistencije - "Bila sam socijalni slučaj"

Udovica Ljubiše Stojanovića Luisa i majka troje dece Andreja, Sergija i Ele Mite, dve godine nakon pevačeve smrti našla se u teškoj finansijskoj situaciji.

Izvor: YouTube/Printscreen/ RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal

Dok je Luis bio živ, Silvana je radila kao kreativni direktor njegovog studija, a rešena da sama otpočne novi posao, 2008. godine otvorila je vrtić odmah pored njihove porodične kuće. Kada je muzičar doživeo saobraćajnu nesreću 2011. godine u kojoj je poginuo bila je prinuđena da svoj posao stavi u stanje mirovanja.

Prihodi koji su joj preostali nisu bili dovoljni za četvoročlanu porodicu.

"Potpuno osvešćivanje počelo je u septembru 2013. kad sam shvatila da predškolsku ustanovu, čiji sam vlasnik i direktor, moram da zatvorim, jer se za dve godine, koliko je trajao moj izlazak iz emotivnog haosa, posao sasvim raspao. Suočila sam se s nerešivim egzistencijalnim problemom. Ostala sam s troje dece, bez redovnih prihoda, u kreditima, dugovima, troškovima održavanja domaćinstva i sa svim osnovnim životnim potrebama moje dece i mene. Tada mi je život izbio dah. Krajem 2011. podnela sam zahtev za ostvarivanje porodične penzije, na koju imaju pravo naša maloletna deca", ispričala je ona tada i dodala:

"Međutim, postojao je poreski dug na ime mog pokojnog supruga, zbog čega je počelo šetanje između PIO fonda i poreske uprave. Negde između, izgubila sam se i zaustavila proces nakon službene plave koverte u kojoj sam dobila odluku da ne postoje uslovi za penziju. Nešto kasnije ponovo sam počela da im postavljam pitanja zašto deca nasleđuju očev dug, a uz sva zalaganja i pokušaje da se na regularan način dođe do rešenja, ponovo dolazim do zaključka da je to nemoguća misija".

"Objasnili su mi da ne moram da vratim dug ako ne tražim penziju... Dobila sam preporuku da sačekam nekoliko godina, jer se možda nešto promeni u sistemu, možda dug zastari, možda... Trebalo mi je izvesno vreme da shvatim kako sam postala socijalni slučaj. Nije lako to osvestiti u glavi iako su sve činjenice upućivale na to mnogo ranije. Počinje komunikacija sa Sekretarijatom za socijalnu pomoć i zaštitu. Odobren mi je dečji dodatak na godinu dana u iznosu od 10.000 dinara mesečno za troje dece! Sledeće godine imala sam obavezu da obnovim taj zahtev, ali konstatovano je da na to nemam pravo, jer sam vlasnik pravnog subjekta, koji je 2014. godine i dalje u stanju mirovanja. I kada sam dobila tih deset hiljada, bila sam vlasnik tog pravnog subjekta koji, dokazano, nema nikakve prihode", ispričala je ona tada.

Silvana se nedavno pojavila na jednom gradskom dešavanju gde je rekla da je težak period sad iza nje.

"Nekako sam uspela da izađem iz te situacije. To je već davna prošlost, što se tiče korone, bilo je kao što je bilo i svima", poručila je ona i ispričala da je u odličnim odnosima sa Luisovom prvom suprugom Dubravkom i njihovom decom.