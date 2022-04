IZREZ DO PUPKA, BOMBA NA STOLU I MAČ U RUCI! Uraganka proslavila rođendan, a neobični detalji sve oduševili (VIDEO)

Članica gurpe Hurricane Ivana Nikolić proslavila je 27. rođendan u jednom klubu, a za ovu priliku odabrala je "bombastično" izdanje.

Prekratak minić, izrez do pupka koji je istaka njen bujni dekolte, nadograđena kosa do zadnjice, sve smo to mogli da vidimo na storijima sa rođendana Ivane Nikolić.