LUNA BATALILA PEVANJE - IZNENADILA NOVOM ODLUKOM! Zaradila 64.000 € za dve godine, ima druge prioritete - Život je ČUDO

Luna Đogani je odlučila da se ne bavi pevanjem.

Luna Đogani i Marko Miljković, nekadašnji rijaliti par, već duže vreme odlično zarađuju i najplaćeniji su jutjuberi, a o ciframa koje su zaradili već se pisalo.

Đoganijeva potiče iz muzičke porodice, pa se i sama oprobala u tim vodama, ali s obzirom na to da im novi posao odlično ide, za sada ne planira da se vrati pevanju. Ipak, ne isključuje mogućnost da se jednog dana predomisli.

"Biću najiskrenija, ne planiram trenutno. To nije nešto čime bih se bavila, ne vidim sebe mnogo u tome. U tom trenutku kada sam snimala pesme i kada sam ulagala u to, mislila sam da je to neki moj put i slušala sam svoje srce", ispričala je Luna u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

"Ovog trenutka se ne osećam tako, već sam našla neki svoj drugi put. Za sada ne, ali ostavljam budućnost da pokaže svoje. Život je čudo, nikad se ne zna šta će biti kod mene", rekla je Luna.

Ona i Marko su sada posvećeni porodici, budući da imaju ćerku Miju, koja je centar njihovog sveta, a nedavno su se preselili u novi, veći stan na Bežanijskoj kosi.

