RADIO KAO SPASILAC I ČISTAČ, DVA PUTA SE RAZVEO I VOLEO SLAVICU ĆUKTERAŠ: Žika Jakšić o prvoj ženi - Ne trpim ULARE!

Producent Žika Jakšić otkrio u kakvim je odnosima sa prvom suprugom s kojom je dobio sina Andriju

Producent i voditelj Žika Jakšić u mladosti je živeo na relaciji Srbija - Nemačka, a u svojim intervjuima često je isticao da je tamo radio kao spasilac na bazenu i čistač.

On je sada otkrio nepoznate detalje iz života i karijere, a tom prilikom dotakao se i prve supruge, koju je i upoznao u Nemačkoj.

"Ja sam tamo 1990. upoznao moju prvu suprugu, mi smo se zaljubili tamo, a venčali smo se u Aleksandrovcu. Sledeće godine se bend rasturio, bilo je povoljnije da se svira u Srbiji. Ostao sam tamo zbog ljubavi, a oni su se vratili. Tamo sam čak jedno vreme svirao i s Nemcima, period ‘91, kad sam svirao rok muziku. Onda se zaratilo, sećam se kad je počeo rat ovde, planirao sam da se vratim, vratio sam se dva dana pre nego što su izbili sukobi u Hrvatskoj. Došao sam kući tačno na vreme kad je počeo rat, zajedno sa ženom. Sećam se da je ona imala svoj frizerski salon u Nemačkoj, mi smo ga spakovali i doneli u Aleksandrovac kako bismo mogli da živimo tu, nismo još imali dece, bili smo godinu dana u Srbiji. Insistirala je, zbog ratnog stanja, a ja sam imao papire, da se vratimo i vratili smo se ‘93. u Nemačku".

Njihov brak nije potrajao, pa se Žika razveo od supruge, te je sada otkrio šta je bio glavni razlog.

"Kad su deca u pitanju, mogu opet samo da kažem - bogu hvala. Od Sneže sam se razveo kad je Andrija imao šest godina, tek je pošao bio u školu. Razveli smo se jer sam previše težak za život udvoje, previše sam samostalan, teško se prilagođavam bilo kakvim ularima, pa na kraju krajeva i ularima i stegama koje, samim tim, i brak neumoljivo nosi. Nismo imali nikakav problem, svađu, prevare, već prosto nismo mogli da uskladimo svoje životne stavove i želje", rekao je Jakšić i dodao:

"Isti slučaj je bio i s Dajanom, ali ja se nisam udaljio i uvek sam bio prisutan u Andrijinom životu. Čak i kad smo bili kilometrima daleko i kada sam bio u teškim situacijama i finansijski, ja sam uvek stajao za njega i, eto, on je završio ozbiljne škole.

I evo danas, mojoj prvoj ženi koja je meni veliki prijatelj, i ja njoj, naravno, mogu samo da zahvalim što mu je usadila najlepše moralne i etičke norme i zbog toga što je vredan i pametan dečko, on je jedno divno stvorenje, moj anđeo i u tom smislu sam zahvalan Bogu i njoj. I znam da to nije moj uspeh, ali na kraju će se meriti kao moj uspeh, a meni mnogo znači u ovim godinama da imam dete koje mi ne pravi probleme, već ono koje je kvalitetan čovek u ovom društvu i svetu".

Pre nego što je uplovio u svet estrade i postao deo "Grand" produkcije, Žika se oprobao u nekoliko profesija, ali i bankrotirao.

"Doživeo sam tada jedan ozbiljan lom u životu. Bankrotirao sam! Sam sam bio kriv, jer kada čovek ne zna šta hoće, onda radi ono što neće. Te 2000. godine živeo sam u Nemačkoj i tadašnjoj supruzi Snežani i sinu Andriji pokušavao da obezbedim bolji život. Ušao sam u posao sa nekim hotelom u Nemačkoj, ali sam ubrzo shvatio da sam uložio u pogrešan posao. I tako sam izgubio i ono malo ušteđevine što sam imao. Završio sam sa ozbiljnim gubitkom i dugom kod nemačkih banaka od čak 100.000 maraka. Šest godina mi je trebalo sve to da vratim", kaže voditelj na početku razgovora i dodaje da je on najbolji dokaz da "nevolja nikad ne ide sama":

"Sve to je dodatno uzdrmalo brak, koji se ionako bio ljuljao. Razveo sam se 2001. godine, a u to vreme se i rasturio bend 'Ritam srca' u kojem sam svirao. Sve se izdešavalo za manje od godinu dana. Em duguješ pare, em ti se porodica rastura, em ti se bend gasi. Pokušao sam da tu našu grupu, koja je bila tražena, održim na okupu, ali nisam uspeo", dodao je.

ako bi isplatio dugove, ali i alimentaciju, Žika je radio šta je stigao.

"Zaposlio sam se kao di-džej u diskoteci u kojoj sam ranije svirao sa bendom. Moj posao je podrazumevao da idem na aerodrom, dočekujem naše pevače i dovozim ih na nastupe. Dakle, bio sam i vozač našim estradnjacima. Kada je gazda kluba rešio da renovira lokal, naučio sam i sve fizičke poslove. Nije mi bilo lako, ali sam izdržao jer sam želeo što pre da vratim sve dugove. Ponosan sam na sebe što sam uprkos svemu tome uspeo da isplatim sve alimentacije za sina", priča Jakšić, kome je najteže palo to što su zbog njegovih dugova morali da prodaju ženinu nekretninu:

"Taj stan u Aleksandrovcu nam je poklonila njena majka. Tada sam se zarekao: ako ikada zaradim pare, kupiću stan za svog prvenca. I hvala Bogu, 2009. godine je tako i bilo. Andriji sam uzeo stan u Beogradu, a ja sam u to vreme i dalje živeo kao podstanar. Onda sam obećao sebi da ću zbrinuti i mlađeg sina Dušana, i to sam uspeo dok sam bio podstanar", istakao je.

Žika Jakšić važi i za velikog zavodnika na domaćoj javnoj sceni, a mnogi pamte i njegovu vezu sa Slavicom Ćukteraš o kojoj i danas rado govori.

"Ona je mogla mnogo više da napravi u muzici. Nismao krili da smo bili u vezi jer je to bila ljubav, ali se završila. Slavica je meni draga i za nju me vežu lepe uspomene", rekao je on jednom prilikom.