NE FARBAM JAJA ZA VASRKS, TO ME NE INTERESUJE! Jovana Jeremić otkrila kako će provesti praznik - spomenula i NOVOG DEČKA

Jovana Jeremić otkrila šta poštuje od običaja za predstojeći praznik.

Izvor: Pink screenshot

Nakon što je iznela svoje mišljenje o elitnoj prostituciji među voditeljkama, Jovana Jeremić otkrila je i kako će, ali i sa kim provesti predstojeći i veliki hriščanski praznik.

Popularna voditeljka navela je da će joj Vaskrs biti radan i da se klasičnim kućnim obavezama ne bavi, kao i da ne farba jaja.

"Za Uskrs ću raditi. Meni je svaki praznik radan, jer večito pada na vikend, što meni odgovara. Nisam domaćica, ne farbam jaja, to me ne interesuje. Ne lepim sličice, ni to me ne interesuje. Volim da praznike provedem na poslu sa svojim partnerom i sa svojom ćerkom", ističe Jovana, pa dodaje:

"Partnerom, kada ga budem imala", završava uz smeh voditeljka.

Izvor: TV Pink / screenshot

Jeremićeva je naglasila da poštuje srpske verske običaje.

"Volim običaje, ali ne volim da farbam jaja. Nisam konzervativna, ali sam tradicionalna. Za jaja sam samo tu da ih lupam", objasnila je.

Na samom kraju razgovora dotakla se i svog posla koji, kako kaže živi, te joj odmor od njega ne treba.

"Živim svoj posao, tako da mi ne treba odmor. Ovo je moj način života. Ja ne radim, ja uživam. Svoj hobi sam pretvorila u posao koji živim. Bog mi je dao veliku privilegiju da budem sve što poželim. Kada sam htela da budem najbolji pravnik, bila sam, kada sam htela da budem najbolja voditeljka bila sam... Ko zna šta ću biti u budućnosti", zaključuje ona.