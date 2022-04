NEĆE DA RADE ZA PLATU OD 1.000 € KAD TO DOBIJU ZA 2 SATA SEKSA: Jovana Jeremić raskrinkala voditeljke, otkrila ŠTA ZNA!

Jovana Jeremić progovorila je o aktuelnoj temi uz koju se vezuju njene koleginice.

Elitna prostitucija je tema o kojoj se već danima polemiše i piše, a Jovana Jeremić nema dlake na jeziku, pa je iznela svoje mišljenje i o ovoj aktuelnosti.

U policijskoj akciji zbog prostitucije je do sada uhapšeno 29 osoba, a Jovana svakodnevno navodi da ima svoja saznanja i priča da će ih sve raskrinkati.

"Neće one da rade za platu od 1.000 evra, kad to mogu da dobiju za dva sata intimnog odnosa. Alave su. Nije njih muka naterala to da rade. Pre nego što su se upalile kamere, mnoge voditeljke smo spominjali da su zapravo elitne prostitutke, ali ne možemo to kažemo, još uvek nemamo dokaze, pa ćutimo. Moje najnovije informacije su da su skočile cene elitnih prostitutki, više ne mogu da se nađu na tržištu", rekla je.

"Voditeljke za koje niko ne bi rekao da se bave prostitucijom bile su zvezde noći mnogih političara. Znači, oni gledaju TV i tako ih biraju. Zamisli kada se nađu na istoj televiziji dve voditeljke, koje su sa istim, one rade zajedno s njim sve, to se zove sendvič", izjavila je Jovana Jeremić u svojoj emisiji na TV Pink ovog vikenda.