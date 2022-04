DEČKA KRIJE K'O ZMIJA NOGE! Bivša Pinkova voditeljka PRVI PUT govorila o novom partneru - "Traje već par meseci!"

Iva Grgurić odlučila je da sakrije identitet svog novog dečka.

Iva Grgurić nedavno se našla u žiži komentarisanja zbog svog fizičkog izgleda i brojnih plastičnih operacija koje i sama nikada nije krila, a uz pomoć kojih je u popunosti promenila lični opis.

Ipak, ono o čemu se, takođe, naširoko priča je emotivni život bivše Pinkove voditeljke koja je nedavno otkrila da je ponovo zaljubljena.

Iva često objavljuje fotke sa svoim novim dečkom, ali ni na jednoj nije pokazala njegovo lice, te njegov identitet uporno i vešto skriva.

Sada je otkrila i zašto:

"To je moje utešno rame, od ramena pa na gore ne idem. Ja bih rado da pokažem koliko je lep, ali nekim ljudima bi sujeta proradila. Iz pređašnjeg iskustva mislim da se ljubav gradi u nemoj intimi. U današnje vreme je biti anoniman prestiž. Za sada ide sve kako treba, to već traje neko vreme. Traje par meseci i nadam se da će trajati. Ja sam srećna, ne skidam osmeh i to tako treba da bude. Ako mene pitaš to je to, e sad, videćemo", rekla je Iva u emisiji "Pitam za druga".

"Moraš naći nekog ko je sličan tebi, slične poglede na svet. Trenutno odmaram, spremam letnju kolekciju haljina za leto i plažu", priča Grgurićeva.

