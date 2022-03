PRIRODNA LEPOTICA, A OPERISALA NOS, GRUDI, USTA I OČI! Iva se hvalila na Instagramu, pratioci je URNISALI u komentarima!

Atraktivna Hrvatica na meti kritika zbog opisa fotografije

Izvor: YouTube/screenshot/Croatia Records/Instagram/iva_grguric_official

Nedašnja pobednica Zadruge Iva Grgurić, pohvalila se na Instagramu novom frizurom koja je sada znatno kraća.

Pratioci su složni da joj lepo stoji nova frizura, ali ono zbog čega su se udružili u komentarima da je iskritikuju je izbor reči u opisu fotografije: "Prirodno, Bog je znao šta radi".

Iako je mislila na prirodnu kosu, tačnije na činjenicu da je izvadila nadogradnju, pratiocima je zasmetala reč "prirodno".

"Mislim da je malo bezveze da ovakav opis staviš ispod slike s obzirom da si ti operisala nos, grudi, radila svakakve korekcije i do pre sat vremena imala ekstenzije u kosi. Da me ne razumeš pogresno, to niko ne osuđuje, skroz je u redu ako si promenila nešto što ti se nije sviđalo. Ali onda ne stavljaš opis koji kaže: “Bog je znao šta radi i prirodno je najlepše”. Jer da stvarno tako misliš, svakako ne bi promenila sve to na sebi već bi se prihvatila takva kakva jesi", glasio je samo jedan u moru komentara.

Pogledajte kako je Iva izgledala pre operacija:

Kako izgleda sada:

I zbog čega je nastala pometnja na Instagramu: