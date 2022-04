IZGRADIO USPJEŠNU KARIJERU, A ZBOG OVOGA SE KAJE: Bane Mojićević otkrio kad se "najviše pogubio"

Bane Mojićević proslavio se u Zvezdama Granda i bio prvi pobjednik ovog takmičenja.

Izvor: Instagram/mojicevic.bane

Bane Mojićević stekao je veliku popularnost u Zvezdama Granda i postao miljenik publike, a tokom svoje uspješne karijere skandali ga nisu pratili i oduvijek važi za jednog od najkulturnijih i najšarmantnijih pjevača.

Proslavio se u prvoj sezoni Zvezda Granda, kada je i pobijedio, a to je bilo 2004. godine. Ugovor s Grandom potpisala je tada njegova majka, jer je Bane još bio maloljetan.

Iako je izgradio uspješnu karijeru, Bane priznaje da mu je danas zbog nekih stvari žao.

"Pa možda samo što pojedine medijske trenutke nisam malo bolje iskoristio, medijsku pažnju i publicitet koji sam tada imao. Možda nisam imao dovoljno hrabrosti, znanja, ni iskustva... Šta sam znao sa 18 godina, posle pobjede u Zvezdama Granda", priznao je pjevač, koji je postigao veliki uspjeh i u takmičenju "Tvoje lice zvuči poznato", u kojem je oduševljavao svojim imitacijama i vokalnim sposobnostima.

"To je bilo medijski jako dobro za mene i veliki publicitet, ali tada kao da me je iznenadio snijeg u januaru. Tad sam se najviše pogubio, jer sam glumio neke likove iz pop-rok muzike, a većinu pjesama koje sam do tada radio bili su narodnjaci", rekao je Bane Mojićević u emisiji "Grand magazin".

Izvor: YouTube/ Bane Mojicevic Official