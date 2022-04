U POČETKU ME JE BOLELO! Darko Lazić rešio da se promeni i doneo DRASTIČNU odluku - progovorio o novoj OPERACIJI

Nakon duge pauze čuveni pevač ponovo se latio teretane, spreman da se vrati u top formu i započne nov i zdrav život.

Izvor: TV Pink / screenshot

Kako kaže u iako mu u početku nije bilo lako, uz dobrog trenera lako savladava sve prepreke.

"U početku me je bolelo i rame i noga, ali uz pomoć dobrog trenera sve to brzo prođe. Najveći izazov je kada treniram noge, jer me ona boli najviše. Juče sam na traci i pokušao da trčim i video sam da mogu. Tri godine nisam potrčao i sada sam shvatio da mogu. Mislim da će to biti sve dobro, imam veliku podršku. Nisam smeo da potrčim, jer nisam znao šta će se desiti", rekao je Darko Lazić za Kurir televiziju.

Pevač je otkrio i da bi trebalo ponovo da ide pod nož.

"Trebalo bi da operišem rame, ali mi za sada to ne smeta, tako da, bože moj, ako baš bude bilo potrebno", ispričao je Lazić i istakao da se oseća bolje nego ikad.

Pogledajte 04:18 Darko Lazić doneo drastičnu odluku: Rešio da promeni život iz korena Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Lazić je 23.oktobra 2018. godine imao tešku saobraćajnu nesreću, posle koje je jedva ostao živ i posle koje mu se život potpuno promenio. Više od mesec dana bio je na Intenzivnoj nezi, a njegovo zdravstveno stanje menjalo se iz dana u dan.

Darko je nedavno s verenicom Barbarom napravio roštilj u šumi, gde su se i vozili motorom: