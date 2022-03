SVAKI PUT KAD PIŠKI ZARADI PO 120 EVRA: "Ljudi to rade besplatno, što ne bih i ja za pare?" Jedan zahtev uvek odbija!

Žena kojoj muškarci plaćaju 120 evra samo da je 30-ak sekundi gledaju kako urinira, otkriva na koji zahtev nikada ne pristaje!

Izvor: Instagram/Screenshot/novaaajewels

Model i devojka koja zarađuje od OnlyFansa, Nova Džuls (Nova Jewels), za novac ispunjava muškarcima fantazije, a priznala je da pare stižu čak i kada samo sedi u donjem vešu.

I ne samo to, riđokosa lepotica zarađuje novac čak i kada obavlja ono što svi radimo – sedi na WC šolji i piški!

"Neke muškarce uzbuđuje urin, pa žele da me gledaju dok mokrim na WC šolji ili pod tušem, a ponekad traže i da uriniram u čašu kako bi mogli da gledaju. Ja sam osoba otvorenog uma, pa rado saslušam svakoga i pomognem im u ispunjavanju fantazija. To traje 30 sekundi, a imam klijenta koji mi plaća 120 evra za uriniranje. Opsednut je mnome, prati me od prvog dana na društvenim mrežama i rado troši novac. To je samo piškenje, pa im uvek dopustim da mi plate koliko mogu da priušte", kaže ova devojka, dodajući da nije znala da muškarce toliko uzbuđuje uriniranje dok nije počela da se skida pred kamerama.

"Taj zahtev dobijam po nekoliko puta nedeljno", kaže, dodajući da joj to nimalo ne smeta.

"To je nešto što ljudi inače obavljaju svakodnevno, besplatno. Imam sreće što imam dovoljno samopouzdanja da mi ne smeta da me ljudi gledaju, pa to doprinosi mojoj zaradi. Na kraju dana, od toga plaćam račune".

Iako joj ne smeta da je muškarci gledaju dok piški, tu podvlači crtu i kaže da odbija sve one koji joj traže da obavi veću nuždu pred kamerama za novac.