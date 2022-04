PUČE BRAK POSLE 6 MJESECI - RAZVODI SE TAMARA ĐURIĆ? Jedno nije htjela da trpi, on se već iselio! Isplivali DETALJI

Nije prvi put da se priča o razvodu Tamare Đurić i Nikole Kačarevića.

Izvor: instagram.com/tamarastar89

Svega šest mjeseci nakon što je rekla "da" Nikoli Kačareviću s kojim ima ćerku kojoj je dala svoje ime, Tamara Đurić se navodno razvodi.

Tamara na Nikolu navodno već duže vrijeme gleda samo kao na oca svog djeteta i upravo zbog djevojčice je izdržala u braku do sada, a ovo nije prvi put da je došlo do toga da se razvode.

Prema priči Nikolinih drugova, on vodi momački život i često je u društvu drugih žena, a navode i da se iz Tamarinog stana iselio prije nekoliko dana.

"Ja ne smijem da ih ostavim same, zato što Nikola koristi svaki trenutak da joj da kinder jaje ili palačinku, ja ne mogu da mu objasnim da to nije dobro za nju u tim količinama, baš sam plašljiva, ali Nikola me malo oslobodi. Kad je vidim umazanu, on jede sladoled, okrene se ka Tamari, a ona musava od čokolade! Ja kažem: 'Dao si joj sladoled', on meni kaže da nije, ja kažem: 'Kako ne, vidi kako je musava'", ispričala je Tamara nedavno kada je govorila o tome kako se Nikola snalazi u ulozi oca.

Vjenčali su se 23. oktobra 2021. godine u Hramu Svetog Save u Beogradu, a istog dana su i krstili ćerku.