FURUNA I ŠPANSKI ZID NE IDU! Tamara i Ana Korać žestoko zaratile zbog Gastozovog spota - Pale brutalne PROZIVKE!

Ana Korać trebalo je da bude u spotu Nenada Marinkovića Gastoza, ali umesto nje pojavila se Tamara Đurić.

Izvor: YouTube/Screenshot/Amg Show/Instagram/Printscreen/ana_korac/MONDO/Stefan Stojanović

Kako se pričalo Ana je navodno odustala od snimanja kada je saznala da Tamara Đurić neće da bude deo tog projekta. Đurićeva je tog dana snimala emisiju, ali je zbog repera ipak na kraju snimajućeg dana uletela u kadar.

Šuškalo se da kada je Gastoz rekao Ani da Đuroćeva neće biti, ona je naprasno odustala i on je više nije kontaktirao tim povodom. Međutim, gostujući u emisiji "Eksluzivno" na televiziji Pink Koraćeva je poručila da nije upućena u to da je i Tamara trebala da bude u spotu.

"Nisam bila u Srbiji, nisam mogla i ne znam ko je umesto mene došao u spot", rekla je kratko Ana, a ovim povodom oglasila se i Tamara Đurić koja je iznela svoju stanu priče.

"Neka Gastoz kaže koga je prvo zvao na snimanje svog spota. On je moj drug iako ne statiram u spotovima, pristala sam. Kontaktirao me je nekoliko dana pre snimanja. Objasnila sam mu da imam dogovorenu emisiju i on je razumeo i poručio da neće da me opterećuje. Međutim, kada mi je objasnio zašto mu znači da baš ja dođem, pristala sam", rekla je Tamara za "Kurir" i potkačila Anu:

"Verujem da je mislila da će ostvariti svoje devojačke snove da bude sa mnom u istom spotu, ali ne idu zajedno furuna i španski zid. Vidim da nije njena ideja da laže da je odbila spot iz nekog drugog razloga, a čula sam u emisiji kako joj drhti glas dok o tome priča. Da li zato što laže ili se plaši , e to ne znam".