PORODILA SE PRIJE DVA MJESECA, SINU JOŠ NIJE DALA IME! Slavna starleta šokirala odgovorom - ovako se OBJASNILA!

Kajli Džener još uvijek nije odlučila kako će nazvati sina.

Izvor: Youtube

Najmlađa sestra klana Kardašijan - Džener, Kajli, porodila se prije dva mjeseca i na svijet donijela svoje drugo dijete, a o imenu koje su ona i njen izabranik Travis Skot odabrali nekoliko dana je bila tajanstvena.

Nakon što je objavila da je sina nazvala Volf, starleta je ubrzo otkrila i da se predomislila, te da će mu dati drugo. Sada je priznala i da ga još uvijek nije smislila!

Povodom nove sezone rijalitija o porodici Kardašijan, slavne cice okupile su se i razgovarale sa brojnim novinarima, a među pitanjima našlo se upravo ono o imenu sina Kajli Džener.

"Volf nikada nije bio na našoj listi, Kloi je predložila to ime... Dopada mi se, nemam ništa protiv tog imena, ali jednostavno to nije on. Još uvijek nismo smislili ime", rekla je ona.

Pogledajte najbolje Instagram fotke Kajli Džener: