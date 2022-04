TRAŽI 50.000 € OD FANOVA ZA STAN! Srpski influenser šokirao, društvene mreže GORE: "Hajde da ti skupimo za penthaus"

Srpski influenser Veselin Vladimir Zvekić izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama nakon što je fanove zamolio da mu pomognu da skupi pare kako bi kupio stan.

Veselin je na svom Instagram storiju objavio nekoliko snimaka u kom se obratio svojim prijateljima i pratiocima te istakao kako do sada svoj saržaj nikada nije naplaćivao, ali ih je sada zamolio za pomoć kako bi skupio 50.000 evra za stan.

"Mrzim novac što nije pametno, jer ga nikada nemam. Pored toga ja ovde nikad ništa nisam vama naplatio. Da se ne lažemo ljudi od ovoga grade imperije, a samo ja radim besplatno. U svakoj pismenoj zemlji ljudi kao ja naplaćuju svoj sadržaj i ljudi koji ih vole doniraju. To nije plaćanje, nego doniraju kako bi kreator nastavio da radi", rekao je Veselin.

"Meni je ekstremno neprijatno da to tražim od vas, ali zašto se ne bih prilagodio tržištu. Ako se to desi našao bih način da vam se odužim...", rekao je on u svom Instagram storiju i zatim poručio da je otvorio nalog na jednoj platformi gde svi koji žele mogu da mu uplate novac.

"Iako nije transparentno tamo, svaki dan ću vam pokazivati koliko ima na računu i svaki višak uplaćujemo u humanitarne svrhe", napisao je Veselin i dodao:

"Ne znate ni pola kroz šta sam prošao u životu i kako sam živeo, nisam hteo ni da delim da vas ne mračim ili da zli jezici kažu da glumatam žrtvu, ali bilo je borbeno... dok se niste desili vi! Toliko puta ste me vadili iz depre, loših situacija, bili vetar u leđa, a da ni ne znate! A tek ovo! Još uvek sam u neverici, ruke mi se tresu dok pišem, kanula je i poneka suza, ali radosnica...", napisao je on i poručio svima koji imaju višak novca i koji žele da mu uplate po jedan evro.

Nakon ovih njegovih snimaka društvene mreže su se usijale, a pojedini su bili šokirani njegovom molbom.

"Iskreno ja sam ga bas gotivila i u neku ruku ga razumem, ali lik koji dođe i kao eto fali mi samo 50.000 € hahahha. Druže kome ne fali, ali ko od nas sa 25 ne bi želeo da kupi svoj stan", "Užas, ljigavo", "Fali mi 50 000 eura druže, ajde da ti skupimo za penthaus da se ne stiskaš o bože kakvi bolesnici", "Od mene je dobio unfollow tako da sve je jasno", samo su neki od komentara na Tviteru.

"Meni nije jasno kako se meni uzima za zlo nešto što rade svi iz ove branše godinama, aktivno. Ja nikoga ne molim, ja ovde ne prosim ovo je dobra volja ljudi koji me prate godinama", poručio je Veslin putem društvenih mreža.