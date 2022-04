VRISNULA SAM, A BATA ŽIVOJINOVIĆ JE ULETEO I POČEO DA VIČE! Vendi otkrila šok detalje SVAĐE sa glumcem: "Podvio je rep"

Pevačica Vesna Vukelić Vendi u svojoj ispovesti otkrila je detalje odnosa sa glumačkom legendom Velimirom Batom Živojinovićem.

Vendi je ispričala da je sa Batom počela da radi kada ju je Vanja Bulić preporučio režiseru za ulogu u filmu "Dama koja ubija".

"Sa mnom su bile još dve lepotice, s tim što je jedna platila da bude u filmu. U to vreme sam snimala reklame i radila sam kao foto-model. Kada sam pogledala ugovor, videla sam šta treba da radimo i kako da snimamo. Tražili su od nas da budemo gole, da se vide grudi i da se šepurimo na setu pored bazena. Reditelju sam odmah rekla da to ne dolazi u obzir, raspravljali smo se i pobedila sam. Ostali smo u kupaćem kostimu. Posle se promenila scena, nas dve smo bile u kadi, a Bata Živojinović je trebalo da uđe i da kaže: 'Ovo je bolje nego u raju!'", ispričala je Vendi.

"Onda su počeli da me ucenjuju i traže da skinem brushalter da se vide grudi. Nisam htela jer smo već napravili dogovor. Dakle, zna se šta smo se dogovorili po ugovoru. Na kraju sam počela da vičem i rekla sam odlučno: 'Ne', pa makar po cenu da idemo kući i sve prekinemo". prisetila se Vendi role iz filma, pa opisala kako i legendarni Bata nije uspeo da je pokori:

"Tada, kada sam vrisnula, uleteo je Bata sav nakostrešen. On je glumio nekog komandanta. Ponašao se kao da je glavni i da bolje zna od režisera šta se kako snima. Počeo je da viče na mene jer sam zatezala sve i negodovala zbog skidanja. Rekao je: 'Šta je bilo, pobogu! Što sad zatežeš?' Ja sam mu rekla: 'U čemu je vaš problem! Izađite i zatvorite vrata! Nemojte da se mešate tamo gde vam nije mesto!'. On je bio u šoku zbog mog dranja, pokunjio se, podvio rep i rekao da snimamo kako je zapisano. Tri dana smo proveli na snimanju, zajedno smo ručali i večerali. Jedne večeri mi je Bata prišao onako mic po mic i rekao mi: 'Ti si zeznuta žena'. Objasnila sam da moja reč ima težinu, to mu se svidelo i otad smo imali super komunikaciju. Znači, trebalo je da se desi velika svađa da bi se stvari iskristalisale".