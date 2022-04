IMALA 19 GODINA I ZARAĐIVALA 400 EVRA NEDELJNO! Starleta priznala da je ušla u rijaliti da NAPAKOSTI bivšem!

Aleksandra Subotić otkrila da je u drugom rijalitiju zarađivala duplo više

Izvor: Instagram/sandrasuboticss

Starleta i nekadašnja rijaliti učesnica Aleksandra Subotić, otkrila je da je ušla u rijaliti Snajke na Hepi televiziji kako bi zaradila novac, a potom u Parove kako bi napakostila bivšem partneru Aleksandru Čabarkapi.

"Mama nije bila za to, ali ja sam silno želela da zaradim pare, pa sam prihvatila ponudu. Nedeljno sam zarađivala 400 evra. Komšinici sam ostavila nedeljni honorar da bi imala da hrani moju Magdalenu".

Čim se završio taj rijaliti, dobila je ponudu za drugi. Izašla je na jedan dan, a potom je na šest meseci ušla u Parove.

"Mama nije htela da čuje da opet uđem, ali kada sam saznala će mi dati duplo bolju ponudu, pomislila sam: 'Kakva mama, kakvi bakrači, zaradiću 800 evra nedeljno.' I otišla sam. Ali u tom rijalitiju sam doživela pakao. Saznala sam da se Saša oženio u zatvoru ženom sa kojom ima decu. To me je pogodilo. Dolazila sam u situaciju da se hvatam za štok od vrata, jer nisam htela da prisustvujem emisijama. Bukvalno su morali da me guraju u program uživo".

Aleksandra je, u želji da Čabarkapu napravi ljubomornim, započela vezu sa Davidom Dragojevićem, s kojim je bila dve godine.

Smuvala sam se sa njim kako bih uterala Saši, a uterala sam samoj sebi. Posle izvesnog vremena sam shvatila da je on koristoljubiv, kukavica i loš čovek. Zakači se za ženu kao krpelj, pa sisa dok može. Izdržavala sam i njega i celu njegovu porodicu. Uvek se osećao manje vrednim od mene. Kako i ne bi, kada je u Zadrugu 2019. godine ušao samo zato što je to bio moj uslov. Ja sam uzela gomilu para, a on manje od 400 evra nedeljno".

Aleksandra kaže da je prevazišla to što ju je David prevario sa Anom Korać pred milionskim auditorijumom.

"Loše sam se osećala dok se njih dvoje nisu poljubili, jer sam stalno imala strah da će me prevariti. Ali kada se to dogodilo, osetila sam olakšanje. Više mi je bio povređen ego nešto što sam patila. Bilo mi je strašno što mizerna osoba poput njega sebi dozvoli da me ponizi. Kada sam napustila rijaliti, plakao je kao da sam umrla, a već sutradan me je zaboravio. Prodao me je za jedno veče. Folirant!"

Iako ju je Dragojević ostavio zbog druge, Aleksandra je neko vreme nastavila da živi kod njegove majke Biljane. Kod nje je u frizerski salon dolazila prijateljica njenog sadašnjeg muža Petra Raspopovića, koja je i kumovala njihovom poznanstvu.