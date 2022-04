AKO SI TO RADIO I TREBA DA ODGOVARAŠ PI*** TI MATERINA! Folker pobJesnIo zbog unuka - "Pao na fore nekih KLOŠARA"

Unuk folkera Ere Ojdanića Nikola Anđelić uhapšen je u akciji beogradske policije zajedno sa još 29 osoba pod osnovanom sumnjom da su se bavili oraganizacijom podvođenja žena.

Izvor: Kurir/instagram/andjelic_n_/printscreen

PJevač Era Ojdanić ponovo se oglasio povodom hapšenja unuka Nikole Anđelića pod sumnjom da ima veze s elitnom prostitucijom, a Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu odredilo mu je pritvor.

"Nikola je, bre, prva liga, nema ništa ružno iza sebe. Dosije mu je čist, duplo bijelo. Sada mu je određen pritvor do 30 dana. Unuk Uroš je bio kod njega u Pravosuđu. Fale tri dJevojke koje treba da savataju i uzmu iskaze od njih, pa da se utvrdi prema njihovoj priči. Od njihove priče zavisi da li Nikolu puštaju napolje. Dok se ne prikupe ti iskazi on će biti u pritvoru. To je ono što ja znam, znači ludilo", rekao je Era Ojdanić i dodao da ne može da utiče na unuka i promjenu njegovog okruženja.

"Kako ja mogu da se mIJešam tu? Ima posao, ima sve, ima stan, ima sve u životu i dozvolio je da padne na fore nekih klošara, onda ko ga j**e. Kapirate? Pa ne može meni niko ništa da zabrani. Svako neka radi onako kako smatra da treba da radi. Ako je toliko glup, šta ja onda da mu radim. Ne radi se o tome da li je moj unuk ili nije, ali ako si radio to onda treba i da odgovaraš p*čka ti materina za svoje postupke", rekao je folker.