BIO JOJ RUŽAN, ZAPEO DA PRESPAVA KOD NJEGA I NIJE MOGLA NAZAD: Pevačica o braku s fudbalerom - Puštam da radi šta hoće!

Sanja Đorđević je godinama u braku s fudbalerom, a ovako je sve počelo.

Izvor: Instagram/sanjadjordjevicofficial

Pevačica Sanja Đorđević je već više od trideset godina u skladnom braku s bivšim profesionalnim fudbalerom Petrom Đorđevićem, s kojim ima ćerku Ivanu.

Ivana je diplomirani pravnik, a magistrirala je sportsko pravo i sada je na doktorskim studijama u Švajcarskoj. Za razliku od njene mame, ne voli da se eksponira u javnosti, a Sanja je jednom prilikom ispričala i kako je upoznala svog supruga.

"Mi smo se zabavljali nekoliko meseci, upoznali smo se slučajno preko moje prijateljice. Meni je Perica u početku bio ružan, ali sam se posle zaljubila u njega. Jedno veče smo sedeli u nekom kafiću i on zapeo da idem kod njega da prespavam. Ja odem, ne znam ni kako me je ubedio na kraju. Međutim, njegova majka je rano ujutro, pre nego što sam ja ustala, javila celoj familiji u Sarajevu da se njen sin oženio i, naravno, rekla je i mojim roditeljima, koji su se šokirali kad su to čuli. Posle toga nisam mogla nazad", ispričala je Sanja Đorđević jednom prilikom za medije.

Svojevremeno je pričala i o tome da li dozvoljava da je suprug vara, kada je na pitanje dala neočekivani odgovor.

"Puštam ja njega da radi šta hoće. Po njegovom izboru, sve što želi. Život je toliko kratak, toliko imamo stresa i problema, čovek neka sebi da oduška ako mu je to potrebno", rekla je tada.

"Jesam sumnjala, pogotovo u početku kada sam bila zaljubljena. Znate kako, stariji Grci nisu dozvoljavali zaljubljenim ljudima da svedoče na sudu šest ili dvanaest meseci, a kod mene je to trajalo duže, jer inače sporije sazrevam", rekla je nedavno u emisiji "Zvezde Granda - specijal".

Sanja i Petar su zbog njegovog posla najviše bili razdvojeni, ali ni život na sve adrese im nije predstavljao problem. Njen suprug je 2018. godine dobio angažovanje u jednom fudbalskom klubu u Slovenji, zbog čega je morao da se preseli, a pevačica vreme uglavnom provodi u Beogradu.