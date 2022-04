DECA STALNO PITAJU GDE JE DEDA: Nikola Rokvić otvorio dušu - o pokojnom ocu, supruzi Bojani i prodaji Tviter naloga!

Sin Marinka Rokvića otkrio je i tajnu svog uspešnog braka.

Pevač Nikola Rokvić nedavno je iznenadio javnost objavom da prodaje svoj nalog na Tviteru, od čega je ubrzo odustao, ali ga je preusmerio u humanitarne svrhe. Sa suprugom Bojanom Barović je u skladnom braku i imaju dvoje dece, a kada ne putuje i ne nastupa vreme provodi s njima. Nije mu teško ni da obavlja kućne poslove, osim peglanja veša, a sada je otkrio i koja je tajna njihovog slaganja.

"Trudim se da treniram i da ispravim neke možda loše navike, da se zdravo hranim. Volim da kuvam, uživam u tome, i sa ljubavlju pravim. Kuva i Bojana. Jedino slabo peglam, to oko veša ne znam, ne radim. Sve ostalo radimo zajedno, ko ima više vremena", rekao je Nikola navodeći da je u svemu ključna ljubav, ali i poštovanje i razumevanje.

"Prvenstveno ljubav, razumevanje i razgovor. Shvatanje da treba da živimo jedno za drugo, da što manje gledamo samo sebe. Da smo dvoje ljudi koji treba da se dopunjuju", istakao je Nikola koji supruzi voli da priređuje iznenađenja, te da su to nesvakidašnje stvari, kao ona kada ju je zaprosio ispred Skupštine tokom novogodišnjeg koncerta.

Nikola je otkrio i zbog čega je želeo da proda svoj Tviter nalog.

"To je bilo prvenstveno zbog svih tih nekih podela koje se dešavaju na mreži i komentara, želeo sam i da odem sa Tvitera, pa sam razmišljao kako to najbolje da uradim i da bude humano. S mojim zemljacima iz bosanskog Petrovca sam želeo da pomognem izradu puta do crkve, digla se halabuka, zbog pravila Tvitera nisam mogao. Toliko se ljudi javilo, i sportista, da nije bilo potrebe da se prodaje i sada sam ga usmerio samo za humanitarne stvari", objasnio je pevač je pevač i otkrio dalje planove.

"Sad sam objavio 'Besmrtnu pesmu' koja je posvećena svim ljudima koji su otišli i nama koji smo ostali. Verovatno ćemo Marko i ja da snimimo neke Marinkove pesme. Pored toga, spremam još dve, verovatno će u naredna dva meseca izaći obe, aktivan sam baš", rekao je, pa dodao i da će svim srcem navijati za Konstraktu za koju kaže da je sjajna, specifična i svoja, i da poznaje njen rad još kada je bila u grupi "Zemlja gruva".

Nikola je pre nekoliko meseci izgubio oca, legendarnog pevača Marinka Rokvića, koji mu jako nedostaje i priznaje da ne prođe ni dan da mu ne zafali, a da njegova deca stalno pitaju za dedu.

"Pitaju, da, ali sve je to život, to je normalno, moramo da naučimo da živimo s tim. Najponosniji sam prvenstveno na to kakav je bio čovek, otac, pevač i što je bio umeren i odmeren. Nedostaje mi svakodnevno", poručio je Nikola Rokvić, koji ističe da je od oca nasledio puno toga.

"Upornost i glas. Nasledili smo Marko i ja snagu, i eto, ličimo", rekao je na kraju.