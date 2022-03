MAMI JE NAJTEŽE: Nikola Rokvić otvorio dušu posle očeve smrti, otkrio i da li će se zamonašiti - "Bojana me podržava"

Pevač iskreno o porodici, odnosu sa suprugom i najvećem gubitku.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pevač Nikola Rokvić koji je pre nekoliko meseci zajedno s porodicom pretrpeo veliki gubitak, kada je preminuo njegov otac Marinko Rokvić, govorio je o svom pokojnom ocu i legendi narodne muzike, kao i supruzi Bojani i deci.

"Porodica je sve. Porodica je osnova i baza, bez porodice je jako teško, tu smo uvek, što se kaže, svi za jednog, jedan za sve. Borimo se, imamo decu, imamo zbog koga da živimo i da se radujemo životu. To je sve jedan tok koji je prirodan i sve to što nam se desilo, naravno, došlo je rano, ali moramo dalje, tu su naša deca kao što sam rekao, moramo da budemo što bolji", rekao je Nikola na samom početku razgovora.

Povodom Dana državnosti Srbije, 15. februara, posthumno je dodeljeno odlikovanje Marinku Rokviću, koje je primila Nikolina majka, Slavica Rokvić.

"Bilo je i radosti i tuge u isto vreme. Jednostavno, radost je jer je naš otac dobio zlatnu medalju za svoje zasluge, a tuga, naravno, jer više nije sa nama i nije dobio za života. Mami jeste najteže, mi imamo svoje porodice s kojima smo zajedno svakodnevno, ona je sama, ali trudimo se da bude što više sa unučićima, sa prijateljima, tu je i njena sestra, majka... I ona u ovim teškim vremenima uspe da se raduje životu", ispričao je, pa se osvrnuo i na odnos sa suprugom Bojanom s kojom je u braku od 2016. godine i s kojom ima dvoje dece.

"Mislim da smo Bojana i ja podjednako i blagi i strogi prema deci, Možda sam ja malo blaži na neki način, ali znamo kad i gde je neka granica koju ne smemo da dozvolimo da se pređe, jer bi to donelo neke sledeće probleme i uopšte u formiranje tih malih ličnosti", istakao je Nikola i otkrio da li je tačno da je odlučio da se zamonaši, kao što su mediji nedavno preneli.

"To je bilo izvučeno iz konteksta. Izašli su naslovi kako idem u monaštvo, ali to nije tačno. Razmišljao sam o tome, ali možda jednog dana, nikad ne znamo šta nas čeka. Naravno, moja Bojana podržava mene za svaku moju odluku, mi smo slobodni ljudi. Šta god ja budem poželeo u svom životu ona će mene podržati, kao i ja nju. To stiskanje i na silu držanja osobe može samo da dovede do nekih loših stvari, tako da dokle god se mi razumemo i dokle god možemo razgovorom da rešimo i probleme i bilo koje stvari, to je onda nekako ispravan put", poručio je Nikola Rokvić u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".