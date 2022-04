MOMENTALNO SMANJILA PLATU KUĆNOJ POMOĆNICI: Nada Obrić ispričala šta ju je šokiralo ujutru - I da kuća gori, NE ZOVI ME!

Otkrila je kakav su dogovor imale i šta ju je sutradan zateklo na stolu, pa je strogo postupila.

Pevačica Nada Obrić koja je nedavno priznala da je kupila sebi grobno mesto, jednom prilikom je ispričala svoje iskustvo s kućnom pomoćnicom, kojoj je smanjila platu iz jednog razloga. Na samom početku joj je rekla šta sme, a šta ne, međutim, sutradan ujutru se iznenadila onim što je zatekla.

Nada je uvek iskrena u komunikaciji s medijima, pa je i ovo iskustvo prepričala bez ustručavanja, a mnogi su je osudili zbog načina na koji je postupila prema pomenutoj ženi, smatrajući da je preterala.

"Primila sam jednu ženu koja radi kod mene i odmah sam joj rekla: 'Da se nešto dogovorimo. Osnovno što moraš da zapamtiš jeste da ujutru, dok me ne čuješ u kupatilu, ne budiš me, sačuvaj me Bože! Tad kuvaš kafu i kad ja siđem, mora da me čeka kafa i med. Dok pijem tu kafu, ne postoji niko i ništa na kugli zemaljskoj zbog čega ti možeš nešto da me pitaš! Gluvonema ti, gluvonema ja. Ako vidiš da je počela kuća da gori, nemoj slučajno meni da si rekla, za to vreme već možeš da pozoveš vatrogasce, dakle, ni u tom slučaju nemoj da me zoveš'", ispričala je pevačica i otkrila šta se potom desilo.

"Sutra ujutru ja se budim i vidim dve šolje kafe. Rekla sam joj: 'Šta smo se juče dogovorile? Kome je ova kafa? Izvini, je l' smo mi postale drugarice, aman, ženska glavo?! Makni tu kafu i sad ćeš imati 20 odsto manju platu zbog ovoga'", otkrila je Nada ranije jednom prilikom.

