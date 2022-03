KONSTRAKTA ZBOG BOLESTI MUŽA ŽELJELA DA ODUSTANE OD BEOVIZIJE! Otkrili su mu TUMOR, a onda su stigli rezultati!

Umjetnica Ana Đurić, svima već dobro pozanata kao Konstrakta oduševila je sve nastupom na Beoviziji i zasluženo odnijela pobjedu, a malo ko zna da je željela da odustane od takmičenja.

Izvor: Pink screenshot

Malo je falilo da se Konstrakta ne pojavi na izboru Pjesme za Evroviziju, a sve zbog narušenog suprugovog zdravlja, s kojim je početak godine provela u Njemačkoj na medicinskim ispitivanjima.

Arhitekti Milanu je u januaru dijagnostikovan tumor, a Ana se tada dvoumila da li da se pojavi na takmičenju. Njih dvoje su otputovali u Njemačku gdje se Milan podvrgao ispitivanjima kako bi ljekari znali s kojim oblikom bolesti imaju posla.

Na svu sreću, testovi su pokazali da panici nije bilo mjesta i da je zapravo riječ o benignom obliku, koji se lako uklanja, te je Ana nakon ovih vijesti prionula na rad i sasvim zasluženo odnijela pobjedu svojom numerom "In corpore sano".

"Realnost treba prihvatiti, ali i raditi na tome da u fokusu budu teme koje su bitne. Strah od neizvjesnog rađa nove strahove i stvara osjećaj konstantne borbe i brige šta će biti sjutra ako ne uradimo sve ono što je u našoj moći da se od problema zaštitimo. Dakle, prepušteni sami sebi, da sami o sebi brinemo. Naravno, to nije dovoljno, ali je jedino što mi kao pojedinci možemo da uradimo. U ekipi svog dens hora Starih Latina imam sve: i reiki majstora, i fizioterapeuta, i gastroenterologa, i psihoanalitičara. I to je to", poručila je umjetnica, koja se s nedaćama, očigledno, odlično nosila zahvaljujući savjetima i pomoći prijatelja, ali i ljubavi porodice.

Na pitanje kakav odnos ima s djecom, da li je s njima uvijek iskrena ili teške momente, poput onog u januaru kada joj je suprug obolio, nastoji da sačuva za sebe štiteći ih, Konstrakta je rekla:

"Bilo je situacija u kojima sam se pitala da li sam pogrešno reagovala. Taj strah se prenosi na djecu, utiče na njihovo samopouzdanje. Djeca nisu strana bića s druge planete, mali manipulatori ili masa koju ćemo mi da uobličimo i slično. Stvar je mnogo jednostavnija, samo ako uzmemo ozbiljno i s poštovanjem njihove potrebe. Dakle, žao mi je svake situacije u kojoj je moj strah prevladao potrebe mog djeteta".

Podsjetite se Konstraktinog nastupa na izboru Pjesme za Evroviziju: