SAMO JA ZNAM KAKO MI JE U SVOJA ČETIRI ZIDA: Krstinja posle razvoda i dvije operacije priznala kako se zaista osjeća

Pjevačica kaže da utjehu pronalazi u muzici.

Izvor: Instagram/krstinja_official

Nakon što je drastično promijenila fizički izgled i konačno skinula kilograme s kojima se godinama borila, Krstinji Todorović se desio i razvod posle četiri godine braka, i to, kako je rekla, u najgore vrijeme. Operacijom smanjenja želuca, a potom i uklanjanja viška kože, uspjela da je skine čak 90 kilograma, a sada je progovorila kako se osjeća posle svih dešavanja.

"Mogu slobodno da kažem da sam ja jaka osoba, ali jaka sam za javnost i ljude na ulici, ali kada dođem u svoja četiri zida samo ja znam kako mi je, za sve, baš za sve", rekla je pjevačica.

"Kod mene se sve desilo izgleda odjednom, sad kad sumiram utiske tako ispada (smijeh). Imam pjesmu, da se ne zaboravi da sam ja pjevačica i umjetnik i neka sve ide polako. Neka 'Pepeo' bude uz mene, to je moja prva pjesma koja je uz sve ovo šte se dešava bila uz mene i prošla sa mnom sve, tako da se nadam da će biti i spot. Mnogi me pitaju da li je to autobigrafska pjesma, kažem da nije, ali sada kad sagledam, nakon razvoda shvatam da jeste", priznala je Krstinja, koja je otkrila da je muzika motiviše i da joj posao daje snagu da nastavi dalje.

"Baš sam aktivna i tražena, radim svaki vikend. Znam da dam energiju, jer se ne štedim na nastupima, dajem svoj maksimum. Sada posle operacije to ide malo teže, ali sam odmah krenula s nastupima. Jedino što nisam mogla odmah samostalno, već uz pomoć kolega. Svakako mi je to pomoglo da se brže oporavim", objasnila je.