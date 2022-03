ŽENA SAM SAŠE POPOVIĆA I MOŽE MI SE! Suzana iznenadila izjavom - Album nisam snimila zbog tezgi, a tuđe nisam ukrala!

Pevačica je progovorila i o prvom braku koji je trajao svega godinu dana.

Suzana Jovanović i Saša Popović su već dugo u srećnom i skladnom braku, a ove godine pevačica obeležava pune tri decenije profesionalne muzičke karijere.

Prošle godine je posle deset godina pauze izdala album i napravila gala promociju na kojoj je bila cela estrada. Dok je jedan deo javnosti bio oduševljen, oni drugi se se zapitali zašto je objavila album i spotove za svaku pesmu kada se davno povukla sa scene, pa je iskreno prokomentarisala svoj status na srpskoj estradi.

"Šoubiznisom se bavim iz fotelje", reka je Suzana kroz smeh i detaljno obrazložila svoju izjavu.

"Ljudi me danas gledaju iz pogrešnog ugla. Trenutno sam u poziciji da mogu da biram hoću li da snimam ili neću. Zatim, kakve pesme ću da snimam, da li će one biti poput 'Džabe, care', 'Didarla', 'Plakala bih i bez suza' ili će to biti pesme u žanru koji sam snimila prošlog leta, to je takođe privilegovana pozicija. Na kraju, mada sam to mogla da stavim i na prvo mesto, žena sam Saše Popovića i može mi se! Ljudi nisu shvatili da ja nisam snimila album da bih se takmičila i da bih imala tezge. Poslednji album je samo bio trenutak lepe energije između mene i mojih prijatelja", izjavila je Suzana, koja smatra da nema ništa sporno u činjenici da je za poslednjih dvadeset godina izdala dva albuma koje je radila po sopstvenom ukusu i za svoju dušu.

"Ne vidim šta je u svemu tome loše?! Jesmo li uzeli novac iz tuđeg džepa - nismo! Jesmo li uzeli televiziju i medije samo za naše potrebe - nismo! Pisalo se kada je to bilo aktuelno, i život ide dalje. Tuđe nisam ukrala, a sve što radim, radim iz sopstvene želje i velike ljubavi", rekla je.

Suzana je i pre Popovića imala brak koji je opstao samo godinu dana, a o tome retko govori u javnosti.

"Bila je to tinejdžerska ljubav koja je kratko trajala. Bio je od mene stariji četiri godine i ja sam se tada osetila važnom i bitnom. Roditelji su morali da potpišu da su saglasni da se udam. Ne kajem se zbog toga, jer iz tog braka imam sina Danijela. Kada se sve to završilo, ja sam uzela dete i stvari i vratila se kod roditelja. Danijel me je vukao napred i bio moja pokretačka snaga. Imala sam 20 godina kada sam se razvela i odmah sam počela da skupljam novac za prvi album", ispričala je Suzana Jovanović u emisiji "Milizam".

