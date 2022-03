KAO KAD POBACATE SVE ŠTO NE NOSITE: Tanja Savić otkrila šta joj je pomoglo da se riješi bivšeg muža, šokirala PRIZNANJEM

Pjevačica posle dužeg vremena izgleda srećno, a evo u čemu je tajna.

Izvor: Instagram/tanja_savic_private

Pjevačica Tanja Savić bila je u žiži javnosti zbog razvoda od bivšeg supruga Dušana Jovančevića s kojim ima dva sina i s kojim je poslednje dve godine u lošim odnosima.

Njene fanove na Instagramu je zanimalo "kako se riješiti partnera koji je toksična osoba", pa im je na to pitanje i odgovorila.

"Imate na Jutjubu razne videe na tu temu, meni je pomogao video 'Problemi u vezi/braku'", odgovorila je Tanja na ovo pitanje, kao i na sledeće "kako prestati da se nerviraš oko čovjeka koji te psihički ubija".

"Lijepo, izađeš iz tog odnosa i riješen problem. To nije ljubav, to je kontrola, a ko još može da živi kada ga neko kontroliše? To nije život", iskrena je bila pjevačica koja je otkrila i da bi voljela da napiše knjigu o svom životu, jer bi bila "poučna i inspirativna", ali da je mrzi.

Njen izgled i raspoloženje mnogi komentarišu u poslednje vrijeme, jer posle dužeg perioda djeluje srećno i zadovoljno.

"Riješila sam se nekih stvari koje mi nisu služile u životu. To vam je kao kad pospremate ormar, pa pobacate sve što ne nosite. I odmah je sve čisto, a vi se osjećate bolje", objasnila je Tanja Savić, čiji ljubavni život ne prestaje da intrigira javnost, pogotovo zbog navodne veze s političarem Draškom Stanivukovićem.