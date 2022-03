"PJEVAČICE ORGIJAJU PO AMERICI!" Tanja Savić isprozivala koleginice, Sandra Afrika zgranuta - ovako je ODGOVORILA!

Sandra Afrika komentarisala izjavu Tanje Savić.

Izvor: Pink TV/Screenshot

Brojni muzičari sa domaće javne scene imali su i te kako uspješne turneje u Americi, a među njima su i pjevačice Tanja Savić i Sandra Afrika.

Reporteri emisije "Ekskluzivno" naveli su da je upravo Tanja u jednom intervjuu rekla kako su njene koleginice "upražnjavale grupni seks po Americi", te pitali Sandru da navedeno prokomentariše.

Vlasnica najbolje guze na estradi bila je zgranuta pitanjem, te istakla da prvi put čuje za izjavu Savićeve.

"Šta to znači? Da orgijamo? Pa, dobro, ne znam, nisam to pročitala i propratila taj dio, ali stvarno nas je dosta bilo na ovoj američkoj turneji, bukvalno je bila cijela estrada. Mislim da smo svi generalno dobro prošli i da je i meni i mojim kolegama, koliko sam mogla da vidim i propratim, bila i više nego uspješna turneja, tako da ja to ne bih tako nazvala", ističe Sandra, pa dodaje:

"Stvarno ne znam šta je tačno mislila, možda se nije lijepo izrazila ili nije baš mislila tako kako zvuči, umijemo mi nekad da kažemo nešto, pa to ispadne nešto skroz drugačije, ali mislim da nije imala zlu namjeru. Ja Tanju volim, ona je stvarno super", zaključuje pjevačica u emisiji "Ekskluzivno".

Sandra Afrika imala je vrlo uspješnu turneju u Americi, a o bakšišu koji je dobijala na gotovo svakom nastupu pričalo se danima.

Ovako je to izgledalo: