PRIČALO SE DA SE RAZVODE, A ONI ČEKAJU BLIZANCE! Zvezda Granda saopštila lepe vesti - "Presrećna sam"

Nekadašnji učesnici muzičkog takmičenja "Zvezde Gradna" postaće roditelji drugi put.

Izvor: Printskrin, Instagram/petarmiticofficial

Estradni par Ivana Pavković i Petar Mitić čekaju blizance, a pevačica se ovim povodom kratko oglasila.

"Da, trudna sam, čekam blizance i svi se beskrajno radujemo tome. Presrećni smo", rekla je Ivana.

Ivana Pavković i Petar Mitić započeli su svoju ljubavnu priču 2013. godine, tokom muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Par se venčao 2016, a krajem iste godine su dobili sina Vujadina.

Inače, prošle godine spekulisalo se i o njihovom razvodu, što je tada pevačica oštro demantovala.

"Ne znam odakle sve te gluposti. Ne znam ko priča, ustvari me ni ne zanima. To apsolutno nije tačno. Petar i ja se odlično slažemo i uživamo u našoj ljubavi. Ne želim da se bavim dematovanjem, ali ne dam da mi diraju u brak, jer to je svetinja. Mi čak radimo na tome da dobijemo drugo dete", rekla je Ivana jednom prilikom za domaće medije.