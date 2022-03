RASKINULI, A ON JOJ GOVORI ŠTA DA OBUČE! Sandra Afrika otkrila sve o neobičnoj vezi s bivšim - Zaradili 2 MILIONA evra!

Pevačica Sandra Prodanović, poznatija kao Sandra Afrika nedavno je objavila svoju novu numeru "Pun mesec".

Gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, Sandra Afrika je istakla da voli da šara s izborom pesama, ali da uvek nastoji da bude provokativna.

"Volim malo da šaram kada su u pitanju pesme i spotovi. Od provokativnosti ne odustajem. To mora u svakom spotu, dokle god budem mogla da tako, ja ću raditi i truditi se. Igram na kartu provokativnosti. Ne prelazim liniju vulgarnosti, to mislim", rekla je Sandra Afrika, a voditelje Milicu Marković i Miloša Anđelkovića zanimalo je zašto Sandra ne menja svoj stil i fazon.

"Za to je kriv moj menadžer Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom. Nekada želim da promenim. U spotovima mora da bude provokativno", dodala je Sandra Afrika.

Sa menadžerom Mikišom nekada je bila u ljubavnoj vezi, raskinuli su, a sada su intimni partneri.

"Mi smo dvoje odraslih ljudi. Možemo oko svega stvarno lako da se dogovorimo. Sve ovo do sada smo zajedno gradili, i nećemo da srušimo. To je jedna mašineija, gde da fali jedan šraf to ne bi bilo to. Volim da saslušam", rekla je Sandra Afrika.

Sandra Afrika tokom korone nije sedela skrštenih ruku, već je s bivšim dečkom i menadžerom počela izgradnju zgrade sa 13 stanova u Šapcu, a u projekat je, kako se tada pisalo, uložila pola miliona evra. Kako se navodi, novac joj se već vratio, još je i zaradila ogromnu sumu novca. Navodno, Sandra i Mikiša su za sebe zadržali po jedan stan u zgradi, a ostalih 11 su prodali i zaradili oko dva miliona evra.

