KOMPROSTA, JAO KONSTANTA! Nada napravila šou u Jutarnjem i predstavnicu Srbije na Evroviziji uporedila sa SVETOM PETKOM

Pjevačica Nada Topčagić napravila je šou u Jutarnjem programu, a o njem lapsusu će se sigurno pričati.

Izvor: TV Pink / screenshot

Nada je pohvalila pobjednicu izbora Pjesme za Evroviziju Srbije, Anu Đurić, svima poznatiju kao Konstraktu, te istakla da je po njemom mišljenju jedinstvena, a onda je pogriješila umetničko ime.

"Zvijezda je rođena preko noći, ja sam pomno pratila i gledam i kažem: Ovo je zvijezda, ovo je kraj, to je to, ja sam samo vrisnula. To je nešto što je drugačije. Drago mi je da je ona pobijedila, nešto novo u muzici, novi pravac, bila je skromno obučena, nikakvi avioni, kamioni, nema golotinje. Drago mi je da nije prošla golotinja", rekla je Nada i Konstraktu uporedila s Svetom Petko.

"Komprosta... Jao, Ana. Konstrakta. Toliko je jedinstvena i posebna, mislim da će da pobijedi, Evropa je nju već prihvatila, na svjetskim je listama, bila je četvrta, to niko dosad nije doživio. Meni ona djeluje kao da je sa druge planete, njene oči morate da gledate, takva dubina je u tim očima, ti nju moraš da gledaš, ona bez šminke plijeni, kao da je Sveta Petka, čak i liči".

"Mene muž pita šta tražim da obučem više, ja uvijek volim da budem zapažena i posebna. Konstrakta i ja umijemo to da iznesemo. Djelić slave sam imala i ja kao Komposta... Konstrakta... Ma, teško je zapamtiti ime, ali svaka joj čast", ispričala je Nada u Novom jutru na Pink televiziji.